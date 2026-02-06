24°
Policiales

Capturan a cuatro sujetos que habían asaltado a dos menores

 Los jóvenes, de 15 y 16 años, fueron atacados y despojados de sus pertenencias, incluyendo el calzado de uno de ellos.

Viernes, 06 de febrero de 2026 10:24

Cuatro sujetos fueron aprehendidos anoche tras asaltar y agredir a dos menores de edad en el centro de la capital. El hecho ocurrió alrededor de las 20 en la intersección de Avenida Italia y San Martín, donde los atacantes interceptaron a las víctimas de 15 y 16 años, les sustrajeron sus efectos personales e incluso les quitaron las zapatillas a uno de ellos, para luego huir hacia las escalinatas del Barrio Punta Diamante.

Tras recibir el alerta a través del sistema 911, móviles de las unidades Zorro 3, 4 y 5 del Grupo Dinámico de Prevención del Delito (UR1) realizaron un operativo inmediato en la zona. En un primer procedimiento, lograron detener a dos de los sospechosos en Calle Maimará, quienes aún portaban las zapatillas robadas.

Minutos más tarde, ubicaron a los otros dos cómplices en el Pasaje Ámbar. Uno de ellos intentó evadir la identificación cambiándose de ropa, pero fue igualmente capturado.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a la Comisaría Seccional 1°, donde las víctimas los reconocieron sin lugar a dudas. Se recuperó el calzado sustraído y los implicados quedaron a disposición de la Justicia, a la espera de la imputación correspondiente por el hecho delictivo.

