Nueva donación de globos oculares en el "Pablo Soria"

El Ministerio de Salud informó que en la noche del martes se concretó un nuevo procedimiento de donación de globos oculares en el hospital "Pablo Soria", sumando un nuevo avance en la red provincial de donación y trasplante de tejidos.

En el caso de los tejidos oculares, existe una dinámica regional que garantiza la calidad y la seguridad del proceso. Los globos oculares donados son enviados al banco de ojos que corresponde a la región, donde se realizan los estudios y evaluaciones necesarias para asegurar que estén en condiciones óptimas para un trasplante. Una vez finalizado este proceso, se coordina su distribución según las necesidades y asignaciones oportunas.

Este trabajo es posible gracias a la articulación entre equipos de salud, instituciones especializadas y un sistema sanitario preparado, que actúa con responsabilidad, profesionalismo y respeto en cada etapa. De este modo, Jujuy continúa aportando a una red solidaria que convierte la donación en nuevas oportunidades, en esta ocasión, para personas que esperan recuperar la visión y por añadidura mejorar su calidad de vida y su autonomía.

Más información

Quienes deseen informarse sobre donación de órganos y tejidos pueden acercarse a la sede del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (Cucaijuy), en Güemes 1360 de esta capital, de lunes a viernes de 8 a 14, o bien comunicarse al 4221228.