Máximo Gómez, el mejor sub 23 en la Vuelta a San Juan

Máximo Gómez se quedó con la Vuelta a San Juan. El pedalista jujeño junto al equipo Chimbas yo te Quiero, fue el mejor sub 23 en un final que logró coronarlo por la fuga en la última etapa. "Una locura de carrera, de principio al fin se fue a fondo", le contó a diario El Tribuno de Jujuy.

El ciclista dijo que "teníamos en mente desde el inicio, el objetivo era ganar, llevarnos si o si algo de esta exigente vuelta y gracias a Dios nos llevamos el liderato en sub 23, un compañero el liderato con un sanjuanino, líder de meta sprint y un segundo puesto en la general por equipos", expresó.

La alegría llegó al final "se fue dando de a poco, primero adelante lo tuve a un chileno, muy bueno, estábamos a unos segundos de diferencia, los primeros días estuvimos ahí, un compañero con una caída en un sprint final me perjudicó en tiempo, pero pudimos remontar con el correr de las etapas", detalló al tiempo que agregó "el sábado habíamos avanzado en el Alto del Colorado y el domingo lo rematamos con una escapada que dio sorpresa en la sub 23 y todas las clasificaciones".

Gómez dijo que "fue una cosa de locos, porque el domingo normalmente en la Vuelta a San Juan se dedican a rodar y llegan juntos al sprint final, gana el que ya venía líder, en este caso sucedió algo distintas, se armo una fuga de 20 ciclistas, le dimos a fondo y le sacamos los segundos suficientes a los que estaban buscando la carrera y le sacamos un minuto de ventaja al final y cambio todo ese día", puntualizó.

Sucede que hasta ese momento "había muy poca diferencia en la mayoría de las clasificaciones, quedé octavo en la etapa y fue cuando cambio todo, llegamos todos felices porque nos avisaron del tiempo".

Igual, Máximo Gómez llegó a esta prueba con los objetivos fijos "desde el primer día tenía en mente liderar la sub 23 y por supuesto tenía ganas de estar entre los mejores en la general elite, sabía que iba a ser una vuelta larga, iba a jugar mucho la cabeza, te produce stress, ansiedad y uno debe saber canalizarlo y fuimos día por día", remarcó.

Sin dudas "el rendimiento fue el esperado, vengo de toda la temporada con el equipo, de menos a más, subiendo el nivel y pudimos llevarnos varias carreras, siempre trabajando en conjunto, tuvimos muy buenos resultados y lo coronamos con la vuelta, esperemos que todo siga bien con el equipo y el próximo año regresar", finalizó.