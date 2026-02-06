Los "cóndores" buscan hoy seguir por la buena senda

Jujuy Básquet recibe a Bochas Sport Club en el partido correspondiente a la fecha 21 de LaLiga Argentina por la Conferencia Norte. Las acciones en el estadio "Federación" serán controladas por Sergio Tarifeño, primer juez, Silvio Guzmán, segundo juez, y Román Guantay Comisionado Técnico.

Ya pasado la mitad del campeonato, los "cóndores" saben que tienen que no pueden dejar puntos en el camino si aspiran a terminar más arriba en la tabla de posiciones teniendo en cuenta la segunda fase del certamen de ascenso.

Sucede que los dirigidos por Guillermo Tasso, hasta el momento están novenos con 30 puntos y el 50 por ciento de efectividad, dos por ciento menos que los cordobeses, rival de esta noche, por lo que sumar de a dos implicará escalar un lugar más en el ranking.

Claro que, para eso, Jujuy Básquet tiene que ser lo más regular posible a lo largo de cada uno de los cuatro cuartos, no caer en esas lagunas que le cuestan muchos puntos en contra y después tiene que salir a acortar ventaja.

Se precisos en los tiros libres sabiendo que cada punto suma y en las últimas presentaciones tuvo un bajo porcentaje de efectividad en lanzamientos, y sobre todo cambiar la estrategia en caso durante esa transición rápida no encuentra efectividad.

Al frente, el elenco de Colonia Caroya cerró enero e inició febrero con tres victorias al hilo, aunque perdieron el partido pasado ante Huracán, pero los dirigidos por Jeremías Musina, repuntaron en este 2026 y llegan a Jujuy con la intención de seguir por la misma vía.

Venta de entradas

Hoy desde las 18 se pueden adquirir las entradas en boleterías del estadio "Federación" abonando en efectivo, transferencia, débito, crédito, para cualquiera de los sectores asignados.

Mientras que anoche, comenzó la venta de los tickets de manera online ingresando a pasesvip.com.ar pudiendo utilizar Mercado Pago, Macro Click o código QR, garantizando su acceso de forma inmediata y segura.

El costo de la preferencial parque San Martín y General Paz es de 8 mil pesos, platea norte y sur 15 mil pesos, palco sur I, 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos y campo de juego 20 mil pesos. Como cada partido en casa, Jujuy Básquet espera contar con el masivo acompañamiento del público.

El "jugador número seis" a lo largo de la temporada, tal como sucedió en el torneo anterior, se hizo sentir, la presión con el aliento es el empuje que en determinados momentos el equipo necesita como para dar ese salto de calidad y poder seguir sumando victorias en el certamen de ascenso.