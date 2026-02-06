El Team Cóndor planifica el calendario

El Team Cóndor continúa con los trabajos de pretemporada. El equipo que comanda Víctor Cruz, mantuvo una importante reunión con el Intendente de Purmamarca, Humberto López, y el Director de Deportes, Gustavo Gerez, para planificar el calendario 2026.

En oficinas del área deportes, fue una reunión positiva "nos juntos con el Jefe Comunal y los integrantes del equipo que representa a nuestra ciudad para diagramar las actividades, competencias y todo lo que se realizará este año", contó el "Profe" Gerez.

El Director de Deportes dijo que "desde nuestra área seguimos acompañando al team, se planificaron una serie de competencias, en algunas organizaciones de carrera, circuitos nuevos que se van a armar", subrayó.

Gerez, apuntó que "el Intendente López pone en énfasis la colaboración en estos proyectos, contamos con escenarios ideales para este deporte, para los trails".

Por su parte Víctor Cruz dijo que "este año vamos a hacer la prueba de los Siete Colores como el año pasado y en Tunalito hacer una carrera de kilómetro vertical, será un desafío para nosotros, porque va a ser la primera vez".

El atleta y entrenador del Team Cóndor agradeció "al Intendente Humberto López, a todo el municipio de Purmamarca por la constante colaboración, ese acompañamiento que todo deportista debe tener para poder representar de la mejor manera a su ciudad".

Por último, invitó a todos los ciudadanos que quieran sumarse a las filas del equipo, se acerquen a los entrenamientos en cancha de Club Santa Rosa en el cual algunos días hacen doble turno, o se contactan con el entrenador Víctor Cruz.