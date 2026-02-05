27°
6 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

carnaval 2026
básquet
Dirección de Tránsito y Transporte
PERICO
Jueves de compadres
ciclismo
pedestrismo
Copa Argentina
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
carnaval 2026
básquet
Dirección de Tránsito y Transporte
PERICO
Jueves de compadres
ciclismo
pedestrismo
Copa Argentina
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Volcó un vehículo a pocos kilómetros de La Quiaca

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes presentó lesiones de gravedad.

Jueves, 05 de febrero de 2026 20:16

Un vehículo protagonizó un siniestro vial este miércoles por la tarde, a pocos kilómetros de la ciudad de La Quiaca, cuando se dirigía hacia esa localidad fronteriza.

Por causas que se tratan de establecer, el rodado, una Renault Kangoo de color gris, volcó sobre la ruta, lo que motivó la intervención de personal del SAME, que acudió rápidamente al lugar para brindar asistencia.

Según se informó, una familia que viajaba en el vehículo recibió atención médica de primeros auxilios en el lugar. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes presentó lesiones de gravedad, por lo que todos fueron dados de alta tras la evaluación correspondiente.

Las autoridades trabajaron en el sitio para asistir a los involucrados y normalizar la situación, mientras se investigan las circunstancias que provocaron el vuelco.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD