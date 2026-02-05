Alejandro Lipcovich: "Los sumarios internos en el Garrahan son una farsa y ya tienen una sentencia decidida"

El referente de ATE en el hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, sostuvo esta mañana que el proceso interno por el cual buscan despedir a once trabajadores del nosocomio -entre ellos a él- "es una farsa" y que el Gobierno "ya tiene una sentencia decidida" de anteamano. Además, informó que el lunes arrancarán un nuevo plan de lucha y que combatirán la reforma laboral "esclavista" impulsada por el oficialismo.

En diálogo con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, el sindicalista indicó que la avanzada oficial contra los trabajadores del Garrahan "es algo muy serio" y que no tuvieron la posibilidad de defenderse como lo exige un proceso de desafuero de estas características. "Lo que ha sucedido es que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, hace dos días anunció el propósito de despedirnos a 11 compañeros y de aplicar sanciones a 29 más. Esto es algo muy serio porque se suponía, y ahora quedó claro, que lo que hay es un armado político orquestado desde la Casa Rosada. Se suponía que estábamos transitando un sumario interno que también tiene ciertas reglas y ciertos procedimientos y aún ni siquiera está concluido ese sumario y no hemos podido ejercer el derecho a defensa", exclamó Lipcovich.

El gremialista inidicó que "estos sumarios se instruyeron el año pasado por algo tan elemental como haber ejercido el derecho a la protesta en el hospital, un derecho a la protesta que por haber sido ejercido con tanta tenacidad descolocó al Gobierno". "El año pasado nos terminó de dar la razón porque nos llamaron ñoquis, descalificaron lo que estamos planteando y finalmente conseguimos un aumento que el gobierno al principio no quería dar y que tuvo que dar por la contundencia y la irrefutabilidad del reclamo. Inmediatamente después de eso empezaron estos sumarios que, en tiempo exprés, antes incluso de concluir, ya tienen una sentencia decidida por el poder político", agregó.

Consultado sobre el objetivo real que persiguen las autoridades con los despidos, aseguró que "se busca descabezar a los sindicatos combativos del hospital que han estado al frente de esta pelea y que se busca atacar a un montón de trabajadores para generar un clima de terror y de parálisis, pero no sólo por una cuestión de revanchismo sino especialmente porque no han dejado atrás el propósito de desmantelar el hospital". Y añadió: "Días antes de que esta noticia fuera pública, nosotros estábamos denunciando el hecho de que habían discontinuado contratos de personas que hacen guardias en el hospital, que cumplen tareas fundamentales. Es decir que lo que quieren es tapar un ajuste que quieren ir muy a fondo, quieren sembrar miedo frente a una reforma laboral que tiene una característica esclavista y, en ese contexto, buscan amedrentarnos".

Lipcovich señaló que van a hacer "lo mismo que al año pasado, que es organizarnos dentro del hospital para defenderlo ante los ataques permanentes del Gobierno". "Los oficios y las profesiones de las personas que están siendo amenazadas de despido o de suspensiones, son de los más diversos y es un reflejo de lo que fue el conflicto acá, que fue un conflicto que unificó a los trabajadores, que en un hospital de alta complejidad como éste, hacen muchísimas tareas distintas, por eso tenés enfermeras atacadas, por eso tenés médicas atacadas, técnicas, licenciadas de distintas profesiones, administrativos y compañeros de mantenimiento del jardín maternal", expresó.

Interrogado sobre las declaraciones de Manuel Adorni para iniciar los sumarios, señalando que "el que las hace las paga", fue tajante: "Lo primero es que esta demagogia de que el que las hace las paga no se puede tomar en serio viniendo de un gobierno que tiene buena parte de un gabinete que debería estar rindiendo cuentas en la justicia penal y ahora están destruyendo el Indec. Es decir, es gente realmente no tiene la categoría moral para hablar de cumplir la ley o del que las hace las paga".

Lipcovich salió a negar que haya habido una toma del Garrahan como afirma la Casa Rosada al asegurar que "lo que hubo fueron protestas durante dos años y naturalmente esas protestas se canalizaron la gran mayoría de las veces frente a la dirección del hospital, porque son quienes tienen la responsabilidad de dar una respuesta".

"Nosotros atravesamos un conflicto, y esto lo vamos a demostrar con documentos y pruebas, aunque sabemos que dentro del hospital esas pruebas van a ser papel mojado, pero vamos a hacer una campaña pública con esto. Hemos solicitado reuniones decenas de veces y nunca nos han respondido. Nunca hubo la más mínima voluntad de diálogo por parte de las autoridades, y eso naturalmente incrementó las protestas por parte de los trabajadores que exigían respuestas por su salario, que exigían respuestas en ese momento específico por haber sufrido descuentos brutales sobre sus ingresos que tienen carácter alimentario y por haber ejercido el derecho constitucional a huelga", manifestó el delegado de ATE.

El gremialista rechazó las acusaciones del Gobierno, que los calificó como "políticos", al manifestar que "ellos son los funcionarios políticos y a ellos los han nombrado a dedo"."Yo entré al hospital luego de dar un exámen que aprobé, ellos son los designados a dedo, son funcionarios políticos, ganan más que cualquiera y nombran asesores por millones de pesos. El ministro de Salud Mario Lugones no podría recorrer media sala del hospital Garrahan por el repudio y abucheo que recibiría de los trabajadores del hospital. De hecho los directivos del hospital no recorren el hospital, por el repudio que existe hacia ellos, tienen que estar blindados en oficinas con seguridad y nosotros caminamos por todos los pasillos".

Lipcovich expresó que el lunes realizarán una asamblea general dentro del hospital en donde anunciarán "un plan de lucha para enfrentar el ataque" que están recibiendo y convocó a rechazar el proyecto de reforma laboral en las calles. "Acá no es un ataque a 11 personas del Garrahan, eso es la parte simbólica, pero lo que hay de fondo es que está habiendo cientos de miles de despidos, que pretenden quitarnos derechos básicos como tener una jornada laboral, tener derecho a las vacaciones, tener derecho también a organizarnos y tener delegados que defiendan a los trabajadores. Todo eso está en cuestión, quieren hacernos retroceder, y por eso pensamos que es un paquete, así que el 11 vamos a tener movilizaciones en todo el país", dijo el sindicalista.