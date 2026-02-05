Vehículo se subió a la vereda e impactó contra un poste

El violento impacto de un vehículo utilitario contra un poste de hormigón del tendido de servicio eléctrico dejó como saldo a dos mujeres heridas. Las protagonistas del siniestro vial sucedido en el barrio capitalino de Cuyaya fueron trasladadas al hospital “Pablo Soria”. Se descarta la participación de otro rodado en el hecho.

El fuerte estruendo alteró la tranquilidad de mencionado sector barrial, cuando alrededor de las 7.50 el Sistema 911 fue alertado del incidente ocurrido en la avenida José de la Iglesia, a escasos metros de la calle Comandante de la Corte.

En ese contexto, de inmediato se constituyó una comisión en la intersección señalada. Allí se encontraba un vehículo Fiat Strada de color negro con serios daños materiales en el sector de la trompa.

Fue entonces que el personal médico del Same asistió en el lugar a las dos mujeres que viajaban a bordo del rodado, quienes sufrieron politraumatismos y debieron ser trasladadas al hospital “Pablo Soria” de la capital, para una mejor atención.

De acuerdo a la información recabada por El Tribuno de Jujuy en el lugar del hecho, el rodado circulaba por José de la Iglesia en sentido oeste-este en dirección a la zona de la exterminal de ómnibus. En ese contexto, a pocos metros de llegar a la intersección con Comandante de la Corte, por causas que son motivo de investigación, la conductora perdió el control, se subió a la vereda e impactó con el poste del servicio de eléctrico.

Como consecuencia de la violenta colisión, la trompa del Fiat quedó destruida y los airbags se activaron para salvaguardar a las dos ocupantes. Además, según la información policial recabada en el escenario del siniestro, las protagonistas se negaron a la realización del control de alcoholemia del personal de Seguridad Vial, quienes señalizaron el lugar para evitar otro incidente en un horario que se caracteriza por el fluido transitar de vehículos.

Más allá de esto, Criminalística trabajó para conocer las causales del incidente vial que dejó abundante plástico y vidrio en las inmediaciones de la esquina mencionada.

Finalmente, los uniformados de la Seccional 4° quedaron a la espera de lo que disponga el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para la continuidad de las actuaciones complementarias.