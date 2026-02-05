Zeballos se lesionó y quedó descartado para el domingo

Buenas y malas para Boca Juniors. Ayer se confirmó la lesión de Exequiel Zeballos, por lo que quedó descartado para el domingo visitar a Vélez Sarsfield en el "José Amalfitani" desde las 22.15 por la cuarta fecha de la Liga Profesional, pero recupera a Merentiel y Cavani.

El delantero santiagueño fue sometido a estudios médicos con el correr de las horas, los cuales descartaron una simple contractura y confirmaron la lesión muscular.

De esta manera, Zeballos quedó automáticamente descartado para el partido del próximo domingo ante Vélez Sarsfield, que se disputará desde las 22.15 en el estadio José Amalfitani, por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

La recuperación estimada también lo marginaría del compromiso frente a Platense, programado para el domingo 15 de febrero, y su presencia en el clásico ante Racing aparece como altamente improbable. Si los plazos se cumplen según lo previsto, el extremo recién podría reaparecer en el cruce por Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy, encuentro apuntado como posible regreso a la actividad.

Lo bueno, Edinson Cavani y Miguel Merentiel se entrenaron a la par del grupo tras dejar atrás sus respectivas molestias físicas y trabajaron con normalidad. Ambos delanteros pudieron completar la práctica con normalidad, convirtiéndose en verdaderos "refuerzos internos" para el plantel dirigido por Claudio Úbeda,

Según la planificación del cuerpo técnico, Merentiel es quien cuenta con mayores chances de ser titular el próximo domingo, cuando Boca visite a Vélez Sarsfield en Liniers. La "Bestia" mostró una evolución física muy positiva y aparece como la principal alternativa para reforzar un ataque que sufrió la ausencia de un centrodelantero natural en el arranque del torneo.

En el caso de Cavani, el regreso será más progresivo. El "Matador" participó activamente del ensayo junto a los jugadores que no sumaron minutos ante Newell's y dejó buenas sensaciones, aunque desde el club prefieren llevarlo con cautela para evitar recaídas, destacaron desde el cuerpo médico.