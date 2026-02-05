Villarreal palpitó el primer partido

A una semana del primer partido oficial de la temporada, será el miércoles que viene en Salta por Copa Argentina frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, el plantel no afloja a los trabajos. "Estamos preparados para el nuevo desafío", aseguró Gonzalo Villarreal.

Hoy por Copa Argentina juegan Riestra con Maipú desde las 19 y Barracas Central con Temperley a partir de las 21.15.

Todos trabajan a pleno bajo la atenta mirada del técnico Hernán Pellerano, por eso el defensor central expresó que Gimnasia y Esgrima de Jujuy "hizo una muy buena pretemporada", con lo cual "nos sentimos preparados para el compromiso de la Copa Argentina".

Villarreal remarcó que "con el pasar de los entrenamientos y amistosos se asentó el primer equipo", y agregó que "el segundo equipo también tuvo buenos rendimientos, se nota que es un grupo competitivo, todos tienen ganas de estar desde la partida, será el técnico, el que tenga la última palabra".

Asimismo, puso en valor la base del año pasado, subrayando que "ayuda a integrar a los nuevos y a reforzar la idea de juego actual, son jugadores de experiencia la mayoría que se quedaron, referentes, muy queridos por la gente de Gimnasia, una pieza fundamental en este nuevo periodo, conocen el vestuario, eso hizo que nos acoplemos mejor", comentó el defensor "albiceleste".

De cara al partido de Copa Argentina, Villarreal dijo que el plantel "se siente bien y contento de iniciar la competencia", apuntando que "ya asentamos la idea de juego, ahora queda descansar bien".

En otro orden, exteriorizó su ánimo por el reencuentro de los hinchas con el "lobo", a la espera de que "nos apoyen con el entusiasmo de siempre, porque nos beneficia, pudimos ve que ya están preparando el viaje a Salta para acompañar al equipo".

La Copa Argentina será el primer paso en este nuevo periodo para Gimnasia y Esgrima de Jujuy, se podrá ver en acción por primera vez el estilo que Hernán Pellerano, le quiere dar al equipo, será un buen parámetro más allá que vienen de una pretemporada exigente, pensando en un largo año en el cual como siempre, los hinchas sueñan con el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Para eso se reforzó y sumó jugadores, para ser protagonista en ambos frentes.