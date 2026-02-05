25°
San Pedro de Jujuy
Fundación "Qispi Kay"
PALPALÁ
Pleno centro capitalino
Turismo en Jujuy
Femicidio de Tamara Fierro
Deportes

Sebastián Villa no le cierra la puerta a River Plate

El delantero reconoció que no descarta su llegada al equipo del "Muñeco" Gallardo . "Yo soy un trabajador", apuntó el colombiano luego de la victoria de su equipo el miércoles.

Jueves, 05 de febrero de 2026 00:00

Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó a Sarmiento de Junín 2 a 1. Sin embargo en el "Bautista Gargantini" todos esperaban a Sebastián Villa, el delantero colombiano volvió a sumar minutos, pero a la salida no dudó en reconocer que no tiene problemas de partir rumbo a River.

Luego del encuentro, el colombiano se refirió públicamente a la posibilidad que existió de jugar en el "millonario" durante el último mercado de pases, pese a su pasado en Boca, y explicó su postura con una frase contundente: "Yo soy un trabajador".

A través del diálogo con Espn, Villa contó cómo reaccionaron algunos hinchas "xeneizes" cuando se conoció su deseo de vestir la camiseta de River.

"Por ahí algunos me escribían o me decían cosas en la calle, pero mi trabajo es jugar al fútbol. Siempre voy a querer lo mejor para mi familia", sostuvo el atacante de 29 años, que remarcó que atraviesa un momento personal especial. "Con mi esposa vamos a tener una niña y pienso en mi futuro y en el de mi familia", agregó.

Si bien el pase finalmente no se concretó, el colombiano no cerró la puerta a un eventual paso por Núñez: "Todo puede pasar... 'Juanfer' (Quintero) es mi hermano y las puertas están abiertas", dejando en claro que la posibilidad a futuro seguirá, aunque aclaró que hoy su foco está puesto en su presente deportivo: "Sigo defendiendo los colores de Independiente Rivadavia".

En ese sentido, Villa destacó el respaldo que recibe en el club mendocino, con el que afrontará la Copa Libertadores: "El apoyo de la gente, de los dirigentes, del técnico y de los jugadores es muy grande. Estoy agradecido a todos. Estamos para grandes cosas y esperamos rendir bien también en la Libertadores", señaló el delantero, que dio una asistencia en su regreso al equipo.

Por último, el colombiano también se refirió a su situación personal y a su futuro deportivo. Tras haber cumplido una condena por violencia de género y quedar absuelto en otra causa judicial, aseguró: "Todos cometemos errores, lo pagué. Soy una persona más madura y pude renacer gracias a Dios".

Además, confesó su deseo de volver a la selección de Colombia de cara al Mundial: "Ojalá que el profe Néstor Lorenzo pueda ver lo que uno hace. Mientras esté acá, voy a dar todo por este club", declaró.

Villa fue titular en la victoria de su equipo ante Sarmiento por 2 a 1 demostrando su buen momento futbolístico.

 

