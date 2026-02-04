30°
cancer
Rusia
Nicolás Maduro
Khaby Lame
"Corsos Capitalinos"
Redes Sociales
Juan Carlos Velázquez
Policiales

Volcó un vehículo en el acceso sur y hubo corte total momentáneo

Desde las autoridades reiteraron el pedido a los conductores de circular con extrema precaución por el sector.

Miércoles, 04 de febrero de 2026 15:38

Un automóvil volcó este miércoles alrededor de las 14.30 en la avenida General Savio, en el acceso sur de la ciudad, a la altura de la estación de servicio YPF.

De acuerdo a la información oficial, el vehículo perdió el control, impactó contra el muro de contención y terminó volcando, deslizándose aproximadamente 40 metros sobre la calzada.

A raíz del siniestro, se dispuso un corte total momentáneo del tránsito, con desvíos por avenida Río Bamba, mientras personal de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial y del Cuerpo de Seguridad Vial trabajaron en el lugar realizando tareas de regulación.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas o fallecidos, ya que el conductor logró salir del vehículo por sus propios medios.

Desde las autoridades reiteraron el pedido a los conductores de circular con extrema precaución por el sector, respetar las velocidades máximas, la señalización vial y las indicaciones del personal policial.

