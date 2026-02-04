Personal no docente perdió la vida en Humanidades

La comunidad educativa universitaria se vio sorprendida ayer por la mañana, cuando un empleado administrativo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) falleció en su lugar de trabajo luego de descompensarse. Los profesionales médicos del Same arribaron a la institución educativa de inmediato y más allá de los esfuerzos médicos, constataron que se encontraba sin signos vitales.

De acuerdo a la información recabada por El Tribuno de Jujuy, en el lugar del hecho la víctima identificada como Raúl Muguertegui de 60 años, contaba con antecedentes cardiológicos. Tras el fatal desenlace, ocurrido alrededor de las 7.30, las autoridades de la facultad determinaron que la institución continúe cerrada el resto de la jornada por duelo. Por esa razón, desde esta mañana vuelve a estar abierta para la atención al público.

El personal de la Policía Federal, por cuestiones de jurisdicción, resguardó el lugar en el cual el personal no docente se descompensó, además de realizar las tareas de rigor para este tipo de casos según lo dispuesto por el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien concurrió a la sede universitaria para supervisar lo actuado.

Finalmente, ya con la presencia de los familiares del fallecido en la Facultad, el cuerpo de Bomberos llegó para el levantamiento del cadáver.