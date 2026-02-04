Conducía un auto con 2,58 de alcohol y chocó un poste

Un automovilista de 39 años que circulaba con 2,58 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l) colisionó contra un poste del alumbrado público. El siniestro sucedió en la localidad de El Carmen y el protagonista no sufrió heridas de consideración. Se le realizó un acta contravencional por el consumo de bebidas.

El incidente fue advertido días pasados por la mañana, en momentos que vecinos de la avenida Cafrune alertaron a la Seccional 8° local acerca del hecho.

En esas circunstancias, alrededor de las 8.20 una comisión policial se constituyó en la intersección de la mencionada arteria y el pasaje Entre Ríos. Allí se encontraba un auto Renault Capture color gris colisionado contra un poste.

Fue entonces que los uniformados se acercaron para entrevistar al conductor y único ocupante del rodado, quien les refirió que se había quedado dormido antes del fuerte impacto.

Tras esto arribó al escenario del hecho Seguridad Vial para señalar la zona y realizar el control de alcoholemia al automovilista, el cual resultó positivo en 2,58 g/l.

Luego de comprobar el estado del conductor, los agentes se pusieron en contacto con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Finalmente, el funcionario dispuso que se proceda por la vía contravencional y que la Seccional 8° quede a cargo de las actuaciones complementarias.