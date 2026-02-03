Rescatan y trasladan a una adulta mayor en San Antonio

En una compleja y extensa operación de rescate que se extendió por nueve horas, un equipo conjunto de organismos de emergencia logró trasladar con éxito a una adulta mayor de 76 años que sufrió graves lesiones tras una caída de un caballo. El hecho ocurrió en Campo Largo, un sector de acceso sumamente complicado de esta localidad.

La mujer, con antecedentes patológicos y bajo tratamiento por hipertensión, cayó del equino mientras cruzaba el río Los Sauces, lo que le provocó un politraumatismo en el miembro inferior izquierdo. Al momento del hallazgo, el personal de salud que acudió al lugar la diagnosticó con parámetros estables, pero sus lesiones y la ubicación remota hacían imperiosa y difícil su evacuación.

El principal desafío fue el terreno. Los caminos estaban intransitables para las ambulancias y vehículos de emergencia, por lo que el operativo requirió de una logística especial. Se utilizó una pala cargadora para abrir y allanar el camino, creando incluso pasos por afluentes de arroyos del río que sirvieron como vías alternativas. Para el tramo final, un tractor con un acoplado fue el medio que transportó al personal sanitario y a la paciente hasta un punto donde pudo ser trasladada en un móvil adecuado.

En este esfuerzo intervinieron de manera coordinada personal de la Dirección General de Emergencias y Defensa Civil provincial, la Policía Lacustre y Fluvial, Bomberos de la Policía de Perico, el SAME 107, Defensa Civil de San Antonio y familiares de la paciente, quienes brindaron apoyo y referencias del terreno.

Tras la larga y minuciosa labor, la comitiva llegó al centro de San Antonio, donde la paciente fue finalmente ingresada al Hospital local para recibir la atención médica definitiva que requería su estado.