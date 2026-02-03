Asesinó a su tío con un bate de béisbol

Este martes un joven fue aprehendido acusado de haber asesinado a su tío en la localidad de Del Viso, al norte del conurbano bonaerense, luego de haberlo agredido con un bate de béisbol y una piedra, confirmaron las autoridades policiales.

El hecho se produjo en una vivienda de la calle Batalla de Pago Largo, de dicha localidad, cuando el joven, Jeremías Benítez, atacó a su familiar Leandro Cejas, tras una tensa discusión, ocasionándole graves heridas, que pocas horas más tarde le provocaron la muerte, razón por la cual quedó imputado por el delito de 'Homicidio'.

La escena quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona, y rápidamente, la hermana de la víctima, Silvina Cejas, dio aviso a la policía.

Tras una intensa búsqueda por parte de la policía local, el atacante fue interceptado en la intersección de Ruta Panamericana y Ruta 25, en el partido de Pilar, cuando intentaba fugarse, mientras que la causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Número 1.