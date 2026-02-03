Siniestro vial fatal en Calilegua

Un hombre de 52 años falleció en la madrugada de este lunes como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en el acceso a la localidad de Calilegua, en las cercanías de la zona de El Indio, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho se registró alrededor de las 00:08 horas, tras un llamado al 911 que alertó sobre un accidente de tránsito en el lugar. Una patrulla policial se movilizó de inmediato y solicitó el auxilio del SAME y una ambulancia.

Al llegar, los efectivos encontraron una motocicleta tipo pistera, de color negro con verde, tendida sobre la vereda junto al cordón de la cuneta. El conductor del rodado ya no estaba en el lugar, ya que había sido trasladado con urgencia por personal de emergencias al hospital de Calilegua.

Posteriormente, la víctima fue derivada al Hospital Oscar Orías, donde el médico de guardia informó que el hombre ingresó sin signos vitales, confirmándose su deceso. Según el certificado médico, la causa de muerte fue un "shock distributivo", término clínico asociado a una falla circulatoria severa tras un trauma grave.

De acuerdo con el procedimiento legal, se labró un acta de negativa de autopsia, firmada por un familiar.

Personal policial de la comisaría correspondiente se encuentra a cargo de la investigación para determinar las causas precisas del accidente. Hasta el momento, no se informó sobre la participación de otros vehículos o personas en el siniestro, y las diligencias para reconstruir lo ocurrido continúan en curso.