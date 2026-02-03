Jujeño detenido por planificar presuntos ataques a escuelas

Un operativo liderado por personal de la Policía Federal Argentina permitió frustrar presuntos ataques masivos y de carácter racial planificados por dos personas menores de edad contra distintas escuelas ubicadas en las provincias de Jujuy y Buenos Aires.

La investigación se inició en julio del año pasado, cuando el FBI de Estados Unidos remitió un informe directo a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a cargo de Horacio Azzolin.

En el documento, se advertía sobre conversaciones detectadas en una red social, en las que dos usuarios intercambiaban mensajes con contenido de odio, antisemitismo y supremacía racial, y manifestaban su intención de llevar adelante un ataque en una escuela.

Ante la gravedad de la situación, la Ufeci encomendó la investigación al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (Duia) de la Policía Federal a fin de identificar a los responsables.

La investigación incluyó la aplicación de técnicas de Inteligencia de Fuentes Abiertas, mediante la cual identificaron a los titulares de los perfiles sospechosos: se trata de dos menores de edad, uno con domicilio en la ciudad de La Quiaca y el otro en la localidad de Miramar, provincia de Buenos Aires.

También se detectaron otros dos domicilios vinculados a la planificación de los ataques, ubicados en los partidos bonaerenses de San Martín y Quilmes.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Mar del Plata N° 3, a cargo del juez Santiago Inchausti, ordenó una serie de allanamientos. Para el procedimiento realizado en esta provincia se contó con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal La Quiaca de la PFA.

Como resultado de los cuatro operativos, se secuestraron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa.

La causa quedó caratulada como "intimidación pública".