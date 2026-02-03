19°
3 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Municipios

Humahuaca renovó su fe en la Candelaria

Con la solemnidad a la patrona la comunidad expresó su amor y cumplió sus promesas por el cuidado recibido.

Daniel Salas
Martes, 03 de febrero de 2026 00:00
ESPERADA | LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CANDELARIA PARA SU CELEBRACIÓN.

Con esperanzas, fe y devoción, los humahuaqueños veneraron ayer a la Virgen de la Candelaria, patrona prelaticia agradeciéndole su beneficencia y cuidado espiritual en un marco festivo familiar y solidario.

Desde muy temprano la feligresía se congregó en la Prelatura para participar de la primera santa misa prevista para las 5, después del repique de campanas a las 4.30 despertando e invitando a la comunidad a sumarse a la solemnidad.

PROTOCOLO | PANIAGUA Y EL GOBERNADOR SADIR IZAN LA BANDERA NACIONAL.

A las 6.30 y 7.30 nuevamente hubo celebraciones eucarísticas ante la sagrada imagen en el Complejo juvenil, y cuando el sol iluminaba todo el pueblo quebradeño, a las 9 en la plazoleta Sargento Gómez comenzaba el acto protocolar.

La intendente Karina Paniagua junto al gobernador Carlos Sadir; el vicepresidente primero de la Legislatura de la Provincia, Mario Fiad; la diputada nacional María Inés Zigarán y demás autoridades, cumplieron con su formalidad y renovaron su fidelidad espiritual a la benefactora de los humahuaqueños.

Desde ese espacio público cruzaron la calle Buenos Aires hacia la explanada del monumento a la Independencia, donde el obispo Félix Paredes Cruz ofició la solemne eucaristía concelebrada por el párroco de Humahuaca, David Bazán.

ESTRENO | LUIS VEGA E IRMA MAMANI INTERPRETAN “ALBOROZO HUMAHUAQUEÑO”.

Familias locales y feligreses de diferentes lugares de la región llegaron hasta la Ciudad Histórica para manifestar su agradecimiento y pedir el acompañamiento a la santísima imagen en la jornada religiosa de ayer.

Las honras centrales iniciaron la noche anterior con la celebración de la luz y bendición de las candelas, y posteriormente el tradicional Baile del torito alrededor de la plazoleta Sargento Gómez, manifestación religiosa que congregó gran cantidad de público.

CELEBRACIÓN | EL OBISPO DE LA PRELATURA DE HUMAHUACA, FÉLIX PAREDES CRUZ, CELEBRÓ LA SOLEMNE MISA.

Posteriormente, la comunidad y visitantes colmaron las escalinatas y explanada del monumento para presenciar el espectáculo de luz y sonido, y la ofrenda musical organizada por el municipio humahuaqueño.

El grupo folclórico Cacharpaya y la solista Laura Gallardo honraron a la patrona con sus canciones; Adelina de Ramos entregó un hermoso recitado; Etelvina Paredes le cantó sus coplas; y el Coro Virgen de la Candelaria emocionó con su interpretación.

Luis Vega y Luis Zerpa cantaron "Zamba de la Candelaria", seguidamente el primero junto a Irma Mamani (acompañados de Cacharpaya) estrenaron el carnavalito Alborozo Humahuaqueño, cerrando una noche de fe inolvidable y de renovación en la gracia de la santísima patrona de la Prelatura de Humahuaca.

TRADICIÓN | BENDICIÓN DE LA PATRONA AL PROMESANTE QUE HACE DEL TORITO.
  
ATRACTIVO | LA NOCHE DEL SÁBADO FUE EL BAILE DEL TORITO.
  
FÉLIX PAREDES CRUZ

