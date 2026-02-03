Homenaje a Justiniano Torres Aparicio con Raúl Olarte

El sábado pasado hubo un concierto del Ensamble Música a la Carta, en la sala "Raúl Galán" del Teatro Mitre, que hasta podría ser un adelanto de lo que ocurrirá hoy en Humahuaca. Esta noche a las 20 se concretará en la explanada del Monumento a los Héroes de la Independencia, en la ciudad de Humahuaca, el espectáculo musical Raúl Olarte en Concierto, junto a la formación musical Ensamble a la Carta que dirige la profesora Lucía Díaz, en homenaje al gran músico y compositor Justiniano Torres Aparicio. Se hace en el marco de la programación cultural del Alborozo Humahuaqueño.

La cita de hoy temprano con los músicos y el maestro Olarte (actualmente radicado en Buenos Aires) para ensayar será en las instalaciones de la Casa Museo "Justiniano Torres Aparicio", de la Ciudad Histórica, que dirige la hija del reconocido músico, Gladis Torres Aparicio.

El concierto pondrá en escena obras del doctor Torres Aparicio orquestadas por el ensamble. Conversamos con la directora del Ensamble y pianista, Lucía Díaz, y la mismísima Gladis Torres Aparicio, para conocer más detalles de este especialísimo concierto.

ENTUSIASTAS | GLADIS TORRES APARICIO Y LUCÍA DÍAZ.

Díaz contó que el Ensamble Música a la Carta, se formó primero con la familia, esa decir con ella al piano, su hijo Facundo Argañarás, en violoncello; su nuera, Ruth Vilca, en clarinete; y su sobrino, Joaquín Ignacio Díaz, en violín. Luego se sumaron para completar la formación, Enzo Soto en violín; Jaquelina Mamaní en viola; Luis Fernando Ruiz, en corno; y Pablo Tacacho en acordeón. Se llama Música a la Carta, porque entienden que las partituras son cartas que los compositores les dejaron, explica.

Los músicos se recibieron en Buenos Aires de técnicos universitarios orquestales sinfónicos en cada especialidad. Cuando ellos tuvieron que presentar sus trabajos, eligieron llevar la música de compositores de Jujuy a un plano orquestal académico, y por eso su repertorio incluye obras de Justiniano Torres Aparicio, el homenajeado de hoy, pero también Ricardo Vilca, Uña Ramos, Fortunato Ramos y Raúl Olarte.

"Ruth Vilca presentó 'Camino de llamas' (de Uña Ramos), ejecutado por nuestro grupo, en una visión del folclore sinfónico, y esta obra fue grabada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, y de ese modo llegaron también las obras 'Total que' y 'Clavelito Blanco' de Torres Aparicio; 'El último tren', de Ricardo Vilca; 'Manka Fiesta', de Raúl Olarte; y 'El Jujeñito' de Fortunato Ramos", cuenta Lucía Díaz. Esto se presentó en la Universidad de Arte, y tuvo buena repercusión.

No es un dato menor, que todos los integrantes de Música a la Carta, sean también parte de las Orquestas Juan José Funes y la Jujeña Jazz Band.

"Con ese motivo de preparar un trabajo de orquestación para la Universidad Nacional de Arte, gracias al convenio que firma el licenciado Marcelo Funes con la Unju (Universidad Nacional de Jujuy), salió esta propuesta", comentó la directora.

Gladis le propuso hacerlo con las obras de su padre. Y como Lucía tocó muchos años con el doctor lo hizo. "Hemos presentado nueve obras de Justiniano Torres Aparicio, y quedaron muchas más pendientes. Lo maravilloso de su obra es que tiene unos pasajes de virtuosismo muy complicados. No son obras fáciles", comenta Lucía.

Se suma Raúl Olarte

Que el maestro Raúl Olarte esté en Jujuy especialmente para esta presentación, tiene una sola razón, la pasión. Porque vino por su propia cuenta, y quiso estar, al recibir una grabación de una de sus obras, orquestada por el ensamble.

"Quiero ir por el recuerdo que tengo de Justiniano Torres Aparicio y de su hija Gladis", comentó, y así lo hizo.

Cómo será

La presentación de hoy comenzará con obras de varios autores, y continuará con interpretaciones de Olarte con guitarra y músicos invitados.

Finalmente, se abrirá la parte de las ejecuciones de las obras exclusivamente de Justiniano Torres Aparicio.

El proyecto es presentar un libro sobre la obra del doctor, con las partituras y las grabaciones en todas las escuelas de Jujuy, comentó Díaz.

Para más adelante, la idea es presentar esta obra sumando cantantes para destacar también la poesía de Torres Aparicio, según comentó la directora del ensamble, "que se transforma en patrimonio intangible musical", asegura. Esta nueva presentación se espera se pueda estrenar en el marco del aniversario de la Casa Museo Justiniano Torres Aparicio, que es el próximo 6 de abril.

Las obras que se incluyen del maestro Torres Aparicio son "Faroles de Humahuaca", "La Imilla", "Chacarera de enero", "La ramaleña", "Total qué", "El churcal", "Carnaval de Humahuaca", "Clavelito blanco" y "La vi por vez primera".

El recuerdo de su padre Justiniano

Gladis no canta públicamente, pero dicen los que la escucharon que lo hace muy bien. Y claro de tanto en tanto, tiene que tararear o cantar las canciones de su padre, a algún músico respetuoso que pide permisos y colaboraciones para hacer su obra.

Es facilitadora de los proyectos musicales que impiden que esas piezas queden en el olvido.

En ese afán de mantener presente la memoria de su padre, dirige el museo que lleva su nombre y se une a los músicos para generar y llevar adelante este tipo de acciones.

Contó que cuando Ariel Ramírez empezó a pensar la "Misa Criolla", le preguntó a Atahualpa Yupanqui, con quien tenía que hablar para saber de música andina, y él lo envió a la casa de Justiniano Torres Aparicio. "Mi papá le contó todo lo que sabía, se quedó mucho tiempo en nuestra casa", recordó.

"Yo soy entonada y toco la quena, pero porque escucho la música de mi padre desde la panza, y siempre lo acompañé, estaba todo el día con él", dice, pero no me dediqué a la música.

Su papá componía con una mandolina, y asegura que esto es muy importante para ella, porque cuando escuchó el sábado pasado al ensamble "escuchaba la mandolina de mi papá, ellos lograron ese sonido con el violín, lograron los golpecitos que él hacía. Esto para mí es un proyecto de la vida que tenemos que apoyar para se conozca y reconozca la obra de Justiniano, porque fue una persona clave en la música andina. Esto es el comienzo de algo maravilloso que se puede hacer con su obra", concluye.