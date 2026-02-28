San Antonio: hallaron con vida a un hombre que estaba perdido

En un oeprativo efectivos de la Policía Seccional N°7, Policía Lacustre y Fluvial, Same 107, Bomberos Voluntarios de San Antonio y un baqueano de la zona lograron dar con el paradero de un ciudadano mayor de edad que se encontraba perdido.

El operativo de búsqueda se concentró en el paraje La Cabaña, ubicado a unos 7 kilómetros del casco urbano de San Antonio. Las tareas de rastrillaje se vieron complicadas por las condiciones del terreno y la necesidad de cruzar el Río Perico, situación que pudo ser superada gracias a la utilización de un tractor y una máquina especial para extracción, que permitieron el paso de la comitiva.

Fue en inmediaciones del cruce del río donde finalmente hallaron al hombre, quien presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y claros signos de deshidratación producto de las horas de exposición y la dificultad para orientarse en la zona.

Inmediatamente, el personal sanitario del Same 107 le brindó asistencia en el lugar, logrando estabilizarlo y contenerlo hasta concretar el traslado hacia un centro asistencial, donde permanece internado para su rehabilitación.