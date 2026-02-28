18°
28 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Cámara del Tabaco
cuerpo en descomposición
joven apuñalado
Capacitación
FM Sol
Seccional 1º
Narcomenudeo
Yala
Apertura de Sesiones
LIGA PROFESIONAL
Municipios

Restricción en el tránsito vehicular

Afecta desde anoche a las calles Sarmiento y San Martín.

Sabado, 28 de febrero de 2026 00:00
IMAGEN ARCHIVO

La Secretaría de Servicios Públicos de la comuna capitalina, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó a la población en general y a los conductores en particular que, con motivo de la Celebración del Año Nuevo Chino, que se llevará a cabo hoy en inmediaciones de la Casa de Gobierno y la Plaza Belgrano, se han dispuesto algunas medidas respecto al tránsito vehicular.

Ellas son: restricción total del tránsito vehicular en calle Sarmiento, entre Belgrano e Independencia, y también en calle San Martín, entre Otero y Canónigo Gorriti.

Las medidas comenzaron a regir anoche a las 22 y se extenderán hasta mañana, según se informó desde el municipio.

Cabe señalar que está previsto que los festejos del Año Nuevo Chino o Festival de la Primavera se inicien alrededor de las 17, e incluirán espectáculos artísticos, danzas tradicionales, música en vivo, exhibiciones culturales y propuestas gastronómicas típicas.

 

