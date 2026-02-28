Producción de calidad en Humahuaca

La excelente producción agrícola y sus derivados tienen un lugar destacado en el final del Alborozo Humahuaqueño que en estos días avanza desarrollando una serie de actividades que muestran otros aspectos de la cultura y la cotidianeidad de los pobladores.

Con la 50 Feria Agrícola de la Quebrada el municipio brindó a la comunidad la oportunidad de acceder a productos agrícolas orgánicos y de primera calidad ofrecidos por sus productores y familias campesinas de diferentes localidades rurales.

NORA CARI, DE SAN ROQUE | OFRECIÓ UNA EXCELENTE SELECCIÓN DE PRODUCTOS.

Amplia variedad de verduras, hortalizas, frutas, derivados y otras elaboraciones se ofrecieron el jueves desde la media mañana hasta el atardecer en el polideportivo General Arias, al cual durante toda la jornada concurrieron vecinos en busca de los productos.

Estos se destacaron por ser seleccionados y ofrecidos a precios muy acordes a su calidad, por lo que los productores prácticamente hasta la media tarde ya habían vendido un poco más de la mitad de lo traído y cosechado en las primeras horas del jueves.

Papas (redonda, azul, collareja, tuni, colorada y otras variedades), zanahoria, cebolla, zucchini, haba, zapallo, remolacha, ajo, zapallito, arveja, tomate y choclos se ofrecieron, también hubo manzanas y peras, hierbas aromáticas, y flores.

CULTO | RAFAELA MORALES (COCTACA) Y VICTORIA ZERPA (PALCA DE APARZO).

También se ofreció quesos de cabra, miel, licores, cerveza artesanal, chicha, harinas, sidra y vino (de Ocumazo), tejidos artesanales y artesanías en asta; entre la producción se destacaron los muñecos hortícolas: La bandeña, La coqueta, El pájaro manzanero, y Chipilquito; además se sirvieron exquisitas gastronómicas elaboradas con los productos ofrecidos.

La intendente Karina Paniagua dio la bienvenida a los productores, destacó el trabajo exigente y diario que realizan en la tierra, elogió la producción y los instó a continuar manteniendo la actividad en este tiempo de crisis ayudando a mantener la economía regional y los puestos de trabajo.

Con ella estuvo Trinidad Cruz, secretaria del Interior municipal quien se ocupó de organizar la nueva edición productiva.

PRESENTE | UNO DE LOS MUÑECOS HORTÍCOLAS EN LA FERIA: LA BANDEÑA.

SALUDO | KARINA PANIAGUA INTENDENTE DE HUMAHUACA JUNTO A MARÍA FLORES.

LABOR | MUÑECOS REALIZADOS CON CHALA DE CHOCLO SE DESTACARON EN LA FERIA.