28 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Cámara del Tabaco
cuerpo en descomposición
joven apuñalado
Capacitación
FM Sol
Seccional 1º
Narcomenudeo
Yala
Apertura de Sesiones
LIGA PROFESIONAL
Policiales

Narcomenudeo: 35 personas detenidas

Más de 300 gramos de cocaína y de tres kilos de marihuana, fueron incautados en una semana.

Sabado, 28 de febrero de 2026 00:00
En una semana secuestraron más de 17 mil dosis de estupefacientes y detuvieron a 35 personas, como resultado de operativos por narcomenudeo, en diferentes puntos de la provincia.

Los números se desprenden de un informe presentado ayer por el Ministerio Público de la Acusación y que corresponden al periodo comprendido entre el 20 y 26 de febrero.

Las medidas judiciales fueron dispuestas por los Juzgados Especializados en Narcomenudeo, a partir de investigaciones iniciadas tras denuncias anónimas y actuaciones de oficio.

Las mismas contaron con la intervención de ayudantes fiscales y el trabajo coordinado con efectivos policiales, en el marco de tareas investigativas orientadas a la detección y desarticulación de puntos de comercialización de estupefacientes, en infracción a la ley nacional N° 23.737.

Durante el período señalado se concretaron 29 procedimientos, entre los cuales se registraron 7 allanamientos en domicilios vinculados a la venta de droga, además de operativos preventivos y controles realizados en la vía pública y en unidades penitenciarias.

Las actuaciones se desarrollaron en la capital provincial, Palpalá, Perico, San Pedro, Libertador General San Martín, Monterrico y Humahuaca, conforme a las investigaciones en curso.

Como resultado de los procedimientos 35 personas fueron detenidas, 30 hombres y 5 mujeres. Mientras que secuestraron mil 534 dosis de clorhidrato de cocaína o pasta base, equivalentes a aproximadamente 306 gramos, y 15 mil 976 dosis de marihuana, con un peso superior a los 3 kilos.

Asimismo, incautaron 32 teléfonos celulares, 10 balanzas de precisión, alrededor de un millón 400 mil pesos y una motocicleta.

Las autoridades el rol de las denuncias anónimas como una herramienta clave para iniciar investigaciones y avanzar en el combate contra el narcomenudeo, y delitos en general, en todo el territorio provincial. Las mismas pueden realizarse a través de la página web, denuncias.mpajujuy.gob.ar/denuncia, o en cualquiera de los 156 buzones dispuestos en distintas entidades estatales y comunales, de la provincia.

 

