"Mi mamá y mi hija se merecen que haya justicia"

Hace un año Jujuy vivía una de las peores tragedias tras el incendio de un supermercado de la avenida Carrillo del barrio Ciudad de Nieva de la capital, que dejó cinco víctimas fatales. Además, en esa jornada hubo cerca de cuarenta heridos asistidos por el Same y trasladados al hospital "Pablo Soria". La mayoría de ellos inhaló monóxido de carbono.

Al llegar este primer aniversario, familiares y amigos de los fallecidos ayer a la mañana se congregaron en la plaza Belgrano de la capital provincial para reclamar justicia, en una causa que en los últimos tiempos no mostró avances significativos.

"La causa sigue igual. No hay avances, hay imputados, pero no hay ningún detenido. Hasta el día de hoy no tuvimos ninguna audiencia, ninguna novedad, pero queremos que esto avance y que haya responsables", comenzó la charla Agustina Coca, hija y madre de dos víctimas.

Quizás una de las historias más impactantes de la tragedia, Coca perdió a su madre Blanca Isabel Coca Contreras (41) y a su hija Olivia Fernández (3). Ambas, esa mañana del 28 de febrero concurrieron a comprar a la sucursal de la avenida Carrillo, como lo hacían habitualmente por ser vecinas del Ciudad de Nieva. "Ese día salí a trabajar como todos los días, dejé a mi hija con mi mamá. Cuando volví del trabajo me di con todo esto y fue algo que jamás pensé que me iba a pasar", recordó Coca a El Tribuno de Jujuy acerca de la dramática mañana que cambió su vida para siempre.

"Si yo sabía que ellas estaban ahí adentro, como sea, me metía y las sacaba", aseguró la mujer con la bronca acumulada por la pérdida de dos de las personas más cercanas en su afecto. En la continuidad del diálogo, también narró el transcurrir de este año. "La verdad que fue muy duro para nosotros, tanto para mí como para mi familia. Fueron muchas cosas nuevas, pasar Año Nuevo, Navidad, Fin de Año y el Día de la Madre sin ellas fue duro, pero acá estamos más fuertes que nunca para seguir pidiendo justicia por ellas", repasó poniendo énfasis en los momentos más significativos del calendario.

En el mismo sentido Javier Fernández, pareja de Coca y padre de la pequeña Olivia, "siento angustia, dolor, tratamos de disimular las cosas, pero llega la noche, la soledad y es cuando más te derrumbás. Todo el año pasado estuvimos así y este año, si no encontramos justicia vamos a estar así. Tratamos de salir adelante, como todos, pero es difícil. Es un golpe muy duro para nosotros. La verdad que es un proceso muy difícil y no se lo deseo a nadie, la verdad", resaltó el hombre.

El reclamo de justicia es unánime, a la par del pedido para que la causa avance. "La expectativa que todos tenemos, porque tanto mi mamá como mi hija se merecen justicia, como todas las víctimas, y esperamos que los jueces y los fiscales sean correctos y cumplan con lo que tienen que hacer", cerró Agustina Coca en la entrevista con este medio de comunicación.

Pareja de docentes

Otras dos víctimas fueron Enrique Benítez (76) y María Sylvia Liliana Cresppe (64), quienes eran pareja y residían en la localidad de León, también se encontraban dentro del predio comercial al momento del incendio. Por eso, este diario dialogó con Lorena Martínez, hija de Cresppe y expresó cómo llega la familia a este primer aniversario. "Nosotros seguimos esperando respuesta en busca de justicia", aseguró.

Por otro lado, agregó que se enteró del fatal incidente porque "mi mamá estaba ahí adentro y ella nos llamó para decirnos que estaba adentro y había un incendio. También me dijo que estaba la nena", en referencia Olivia Fernández de 3 años. "Estaba ella con mi padrastro (Benítez), o sea que nosotros sufrimos dos pérdidas. Exigimos que se haga justicia y que no se vuelva a repetir", agregó.

"Enrique Benítez era director de la Escuela Técnica. Mi mamá era docente, muy conocidos los dos", resaltó Martínez. La pérdida de la pareja fue muy sentida en la comunidad educativa de la capital provincial. Así lo fue en el caso de Benítez, profesor de la ENET N° 1 "Escolástico Zegada" de la capital, en donde fue director en dos períodos, 1992-1997 y 1998-2007, antes de jubilarse.

"Trato de recordar los buenos momentos, de recordarlos bien. Eran unas personas de bien, de buenos valores", destacó la entrevistada a este diario en la mañana previa a cumplirse un año de la tragedia que se llevó cinco vidas y aún esperan justicia.

Los hechos que se investigan

Según las fuentes consultadas por El Tribuno de Jujuy, el hecho se registró en la mañana del 28 de febrero de 2025 alrededor de las 11.30, cuando los clientes y los empleados de la empresa detectaron un espeso humo y de inmediato alertaron a todas las personas para evacuar el lugar.

Al respecto, el fiscal Diego Funes brindó una conferencia de prensa la tarde de esa jornada, junto al entonces ministro de Seguridad Guillermo Corro, el director del Same Pablo Jure, el director general de Emergencias Ariel Mamaní y el ayudante fiscal Franco Congiu.

Funes le dijo a los medios que "todo parte de una investigación que se está llevando adelante. Tenemos algunos indicios y estamos trabajando sobre la sospecha en contra de alguna persona determinada. Pero el avance de la investigación nos dará más certeza al respecto de todo lo que ha ocurrido", aseguro en ese momento.

SUCURSAL | HORAS DESPUÉS DEL INCENDIO.

Siniestro

El siniestro tuvo escenas de tensión luego de haber sido controlado. Cuando este matutino acudió a la escena del hecho, parecía que el operativo desarrollado por los bomberos de la Policía y el personal del Same había concluido. Estaban retirando las mangueras utilizadas en el interior. Comenzaba otra fase del operativo.

Eran cerca de las 12.20 cuando empezaron a llegar autobombas de los Bomberos Voluntarios de El Carmen y Monterrico, la Brigada de Incendios Forestales, un camión equipado con una cisterna de la empresa Agua Potable, personal del cuartel de bomberos de Alto Comedero, integrantes de Defensa Civil y al menos cinco ambulancias más del Same, para trasladar a las decenas de personas heridas.

A partir de ese momento los esfuerzos se centraron en el lateral del edifico, el cual corresponde al estacionamiento para la carga y descarga de productos.

Con el correr de las horas, las víctimas fueron identificadas por la Policía: Blanca Isabel Coca Contreras (41), Olivia Fernández (3), Enrique Benitez (76), María Sylvia Liliana Cresppe (64), Rafael Maldonado (84) y las causas de muerte fueron por asfixia por sofocación.

Este matutino estaba ubicado a escasos metros para observar la escena, en la que los efectivos se vestían con la ropa adecuada para enfrentar el fuego, se colocaban las máscaras de oxígeno y el tubo antes de enfrentar el terrible escenario que pasado el mediodía se delineaba en la cálida jornada de ayer.

El matiz trágico se configuraba aún más pasadas las 13, que arribaron más ambulancias del Same y montaron un dispositivo que no era para atenciones médicas, sino psicológica. El lugar improvisado para las urgencias relacionadas a la salud mental de familiares de las víctimas se instaló en la vereda de ingreso al local comercial de enfrente al epicentro de la tragedia.

Para este momento eran numerosos los familiares de quienes suponían que podrían estar en la sucursal comprando, que se acercaban a la cuadra de la avenida Carrillo para conocer novedades.