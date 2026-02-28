18°
28 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Cámara del Tabaco
cuerpo en descomposición
joven apuñalado
Capacitación
FM Sol
Seccional 1º
Narcomenudeo
Yala
Apertura de Sesiones
LIGA PROFESIONAL
Espectáculos

Corsos en San Pedro de Jujuy

La entrega de premios será el 8 de marzo en la Casa de la Cultura.

Juan Pinto
Sabado, 28 de febrero de 2026 00:00
GRAN DESPLIEGUE | ANIMADORES DE LOS CORSOS SAMPEDREÑOS.

Hoy proseguirán los corsos en San Pedro de Jujuy. El parque cerrado se ubicará en la esquina de Rogelio Leach y Miguel Araoz. Allí se reunirán las comparsas para comenzar el recorrido por el circuito.

De esta manera, tanto comerciantes como espectadores podrán disfrutar de la fiesta en un horario diferenciado a lo que ocurría tradicionalmente.

Se espera una masiva concurrencia de público del interior de la provincia, como turistas del noroeste argentino.

Para mayor información, los interesados pueden acceder a la fan page Carnaval San Pedro, donde encontrarán entre otras cosas, datos de hotelería, gastronomía, comercios en general, precios de tribunas, sillas y teléfonos útiles relacionados con las noches de corsos.

La actividad del corso 2026 culminará el domingo 8 de marzo con la entrega de premios en la Casa Municipal de Cultura.

Cabe mencionar que los corsos fueron declarados de interés cultural y turístico por la Provincia.

 

