Tabaco
Senado
Afa
Darío Lopérfido
Ley de Glaciares
YPF
Champions League
Unión Europea
Tabaco
barrio Belgrano
Informacion General

Tabacaleros acordaron un 35% de aumento

En el mediodía de este viernes se llegó a un acuerdo sobre el precio del tabaco para la campaña 2026.

Viernes, 27 de febrero de 2026 11:57

Luego del fallido acuerdo en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Salta, esta mañana se llegó a una definición para el precio del kilogramo de tabaco en un aumento del 35 %.

En un hotel de la ciudad, se reunieron Cámaras y Cooperativas de Salta y de Jujuy.

Tras reuniones llevadas a cabo en Salta y Jujuy se decidió elevar el precio del tabaco a $5139,45. 

En la reunión estuvieron presentes el Ministro de Desarrollo Económico y Producción de la provincia de Jujuy Juan Carlos Abud Robles, el Secretario de Desarrollo Agropecuario de la provincia de Salta Diego Dorigato, representantes de la Cámara del Tabaco de Jujuy y Salta, representantes de la Industria (Massalin Particulares y Alliance One) como también productores del sector.

Noticia en desarrollo...

