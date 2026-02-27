Un policía mató a un ladrón en intento de asalto

Un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a un presunto ladrón al intervenir para defender a un pintor que era víctima de un intento de robo perpetrado por al menos seis personas que se desplazaban en tres motos. El hecho se registró ayer alrededor de las 7, en el partido bonaerense de Quilmes.

El oficial mayor se desempeña en la Comisaría Vecinal 12C y que intervino en el hecho cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Fue entonces cuando advirtió que un grupo de "motochorros" intentaba asaltar a un pintor en la vía pública. Ante la situación, uno de los agresores extrajo un arma de fuego con fines de robo.

Según se supo, el agente se identificó como policía y utilizó su arma reglamentaria, disparando contra los atacantes. Como resultado, uno de los delincuentes resultó abatido en el lugar, mientras los otros cinco escaparon en las motos y permanecen prófugos.

El oficial, por su parte, no sufrió lesiones durante el episodio. Efectivos de la Policía Científica trabajaron en el sitio del hecho, donde incautaron el arma de fuego utilizada por el sospechoso fallecido.

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía de Quilmes, que dispuso una serie de peritajes y la revisión de cámaras de seguridad en la zona para identificar a los restantes involucrados, según confirmaron fuentes policiales a Infobae. Asimismo, desde la fuerza porteña indicaron que no adoptaron medidas contra el agente.

Antecedente reciente

Este lunes, en medio de un enfrentamiento entre un miembro del Grupo Especial de Operaciones Federales (Geof) de la PFA, y cuatro delincuentes armados que quisieron robarle la moto, un ladrón de 14 años murió tras recibir un disparo.

El episodio ocurrió en la zona conocida como Vías Muertas, al sur de la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades hablaron con la víctima del robo, un sargento primero de la PFA, de 48 años, quien relató que al llegar al cruce mencionado a bordo de su moto, fue interceptado por cuatro personas que se desplazaban en dos motos y que intentaron asaltarlo.

El efectivo extrajo su arma reglamentaria y se produjo un enfrentamiento que dejó herido de gravedad a uno de los ladrones.