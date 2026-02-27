Monterrico reafirmó su lucha contra el narcotráfico

El intendente de la Municipalidad de Monterrico, Luciano Moreira, participó de las Jornadas de Trabajo sobre Drogas Sintéticas en el salón "Diputado Manuel Florencio Mantilla", en la ciudad de Buenos Aires. La organización estuvo a cargo de la Oficina Contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas.

El jefe comunal fue uno de los principales oradores. "Tenemos que tener capacidad de ejecución para accionar y ello requiere recursos materiales, que deben ser puestos operativamente al servicio de los municipios", dijo.

Moreira remarcó que "Monterrico tiene delegación que se dedica en la lucha contra el narcotráfico y acompañamos sus acciones semana a semana. Pero creo que desde el municipio podemos y debemos accionar mucho más para acortar el circuito interno que introduce la droga en los barrios, Nación en las fronteras y nosotros dando pelea en territorio", subrayó, al tiempo que puso en valor la Ley provincial contra el Narcomenudeo y la de derribo de lugares de ventas.

De la jornada participaron intendentes de distintos puntos del país, como también autoridades de la ONU, como Luis Ignacio Sigman, de la Oficina Contra la Droga y el Delito; la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Ignacio Cichello, entre otros.

El importante encuentro, que incluyó capacitación para los Intendentes en esta materia, se realizó en el salón que está en la sede de la Prefectura Naval Argentina.