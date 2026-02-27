21°
Espectáculos

Inscriben para Orquesta de Cámara y Jazz band

Es gratis y los cupos son limitados según el instrumento.

Viernes, 27 de febrero de 2026 00:00
FOTO DE ARCHIVO | ORQUESTA DE CÁMARA Y JUJEÑA JAZZ BAND EN EL MITRE.

La Orquesta de Cámara "Profesor Juan José Funes" y la Jujeña Jazz Band abrieron la convocatoria para integrar sus elencos durante el ciclo 2026.

Con cuarenta y cinco años de trayectoria formando músicos y construyendo comunidad a través del arte, estos espacios continúan el legado del docente Juan José Funes promoviendo el compromiso, el crecimiento artístico y el trabajo colectivo.

Las inscripciones son gratuitas y los cupos son limitados según el instrumento.

"Si tenés conocimiento de lenguaje musical y contás con instrumento propio, te invitamos a formar parte de esta gran experiencia musical", expresó una entrega de prensa de la agrupación al precisar que los interesados deberán presentarse el 7 de marzo venidero a las 9.30 en el edificio de calle Güemes 1092, esquina Senador Pérez de San Salvador de Jujuy.

El formulario de inscripción está disponible en https://forms.gle/zX6874fPzodXkHwx5.

