"Dealer" detenido con envoltorios de droga

Efectivos policiales detuvieron a un "dealer" en el barrio La Merced de la ciudad de San Pedro, quien tenía en su poder envoltorios con cocaína y marihuana listos para la venta. El sospechoso de 23 años fue trasladado a una dependencia policial, mientras que otras dos personas que se encontraban con el aprehendido se dieron a la fuga.

El hecho tuvo lugar días pasados, en momentos que el personal de la Unidad Regional 2 realizaba recorridos preventivos por las calles de la mencionada ciudad.

En ese contexto, alrededor de las 20.35 los uniformados llegaron a la zona del mirador de dicho sector barrial, en donde estaban cuatro jóvenes.

Fue entonces que al observar la presencia policial los sospechosos comenzaron a darse a la fuga a pie, mientras dos de ellos intentaron huir en moto, pero fueron alcanzados por agentes de la fuerza.

Tras esto, los efectivos procedieron al palpado de seguridad de dos jóvenes de 23 y 18 años ante la vista de testigos.

De esta manera, al sujeto más grande se le encontró envoltorios con sustancias y una pequeña balanza de precisión. Por esa razón fueron convocados los integrantes de la Brigada de Narcotráfico de la ciudad de San Pedro.

Así fue cómo tras la prueba química correspondiente y el posterior pesaje, se pudo saber que el sujeto poseía 7,3 gramos de marihuana y 2,9 gramos de clorhidrato de cocaína. Luego de ser comprobada la tenencia de los estupefacientes con fines de comercialización y de ser desbaratada una presunta boca de expendio itinerante, de acuerdo a la información policial, el inculpado fue trasladado a la sede de Narcotráfico para quedar a disposición de la Justicia.