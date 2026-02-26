Encontraron a un hombre que estaba desaparecido

El hombre que era intensamente buscado desde el pasado 19 de febrero fue hallado con vida este jueves al mediodía en cercanías de la localidad de Yuto, tras un amplio operativo de búsqueda desplegado por distintas unidades policiales.

El hallazgo se produjo a unos 1.000 metros de la toma Agua Dulce, en la vera del río San Francisco, donde personal de Caballería de la Unidad Regional 4 realizaba rastrillajes montados junto a un baqueano de la zona.

Según informaron fuentes policiales, el hombre fue encontrado con signos de deshidratación, por lo que recibió asistencia inmediata y contención en el lugar, mientras se activaba el protocolo de emergencia para su traslado.

Tras el operativo, se dio intervención al SAME y a personal Lacustre, quienes trabajaron de manera coordinada para trasladar al ciudadano a una zona segura y garantizar su atención médica.