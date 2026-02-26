"Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo": la emoción de la esposa de Nahuel Gallo

Después de más de un año de silencio forzado, la angustia y la incertidumbre dieron paso a un instante de alivio y emoción en la familia del gendarme argentino detenido en Venezuela. María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, confirmó que recibió la primera comunicación telefónica desde que su marido fue arrestado por el régimen chavista, hace exactamente 445 días.

"Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia", escribió Gómez en un emotivo mensaje publicado en su cuenta de la red social X, junto a una fotografía familiar que refleja la esperanza de un reencuentro que aún parece lejano.

El efectivo de la Gendarmería Nacional se encuentra recluido en la cárcel de El Rodeo 1, un penal ubicado en las afueras de Caracas, señalado por organismos de derechos humanos como uno de los centros de reclusión más duros del país caribeño. Su detención, ocurrida en diciembre de 2023 cuando ingresó a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo, fue calificada por la Cancillería argentina como una "detención arbitraria", en medio de las tensas relaciones diplomáticas entre ambos países.

En los últimos días, la situación de Gallo y de otros detenidos considerados "presos políticos" por la oposición venezolana y organismos internacionales se ha agravado. Según denunció su círculo íntimo, el gendarme argentino se sumó a una huelga de hambre junto a otros reclusos, exigiendo ser liberados y denunciando las condiciones de su encierro.

La comunicación, aunque breve según pudo reconstruirse, trajo algo de consuelo a una familia que durante 15 meses solo había recibido información fragmentaria y versiones no confirmadas sobre el estado de salud y ánimo de Gallo. "Nos pidió que nos mantengamos fuertes", confió una fuente cercana a la familia, en un contexto donde cada día de detención profundiza el reclamo de su liberación.