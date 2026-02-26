El Carmen Basket presentó oficialmente a su equipo

El Carmen Basket listo para debutar en LaLiga Federal. Ayer en plaza central Domingo T. Pérez fue presentado el plantel que el 7 de marzo próximo debutará en Tucumán visitando a Talleres de Tafi Viejo.

Encabezado por el Intendente de El Carmen, Víctor Hugo González, con el acompañamiento del Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, el Secretario de Deportes, Luis Calvetti, Federico Mancini, Gustavo Lamas, interventor de la Federación Jujeña de Básquet, el Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad carmense, Mariano Aguilar, técnico del elenco carmense, se dio a conocer el plantel.

"Ilusiones siempre pensando en el desarrollo que queremos para nuestra ciudad deportivamente hablando y en este esquema primero invertimos en una persona capacitada un técnico que llegó y comenzó a mostrar el camino es un desafío que para El Carmen comienza a crecer con el básquet", fue lo primero que destacó Víctor González

El jefe comunal remarcó que su sueño "es que logremos crecer con las categorías formativas, lo deportivo llega con resultados, clasificar a playoff, pero si no tengo una base sólida para los deportistas carmenses no voy a estar conforme". Por ello se trabajará para que los "Jujeños como base de cualquier equipo, entre El Carmen, Jujuy Básquet, el desarrollo de otros clubes que tenemos que fomentar, vamos a trabajar para que sea así y en un tiempo tener jugadores en estas ligas como base".

El proyecto de El Carmen Basket no se dio de la noche a la mañana "es el desafío de toda una ciudad, de todo un equipo, del gobierno municipal, con el acompañamiento del Gobierno provincial que venimos trabajando codo a codo para que el deporte se desarrolle, venimos de ser campeones de Copa Jujuy, es todo un trabajo que se va gestando, pero siempre apuntando a fortalecer las bases", concluyó Víctor Hugo González.

Sin lugar a dudas, la presencia del equipo profesional en un entorno cotidiano motiva a niños y jóvenes a practicar básquet, viendo en los jugadores modelos a seguir en cuanto a disciplina y trabajo en equipo. Estos acontecimientos, reúnen a distintos sectores de la sociedad en torno a un objetivo común: el éxito del deporte local, justamente lo que sueña toda la zona de los diques para este equipo jujeño.