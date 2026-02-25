El lunes comienza el pago de sueldos de la administración pública

La Tesorería de la Provincia de Jujuy informó que el cronograma de pagos a la administración pública iniciará el lunes 2 de marzo y se extenderá hasta el jueves 5 de marzo.

Fechas del cronograma de pagos en Jujuy

Los haberes de los trabajadores del Estado provincial correspondientes la mes de febrero se abonarán de la siguiente forma:

- Lunes 2 de marzo: veteranos de guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.

- Martes 3 de marzo: municipios, administración central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano

- Miércoles 4 de marzo: Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior

- Jueves 5 de marzo: organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios

Los salarios se acreditarán con un 4% de incremento, de acuerdo a la pauta paritaria establecida en el marco de las mesas de diálogo entre las autoridades del Ejecutivo y los representantes de los trabajadores.

Cabe recordar que el último sábado, 21 de febrero, los agentes de la administración pública percibieron la ayuda escolar 2026, en la previa del inicio del ciclo lectivo.