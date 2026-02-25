Aumento para empleadas domésticas

El personal doméstico recibirá un incremento salarial del 3% en dos tramos, acompañado de sumas no remunerativas que varían según la cantidad de horas semanales trabajadas. La Secretaría de Trabajo confirmó a Infobae que el aumento se aplicará de la siguiente forma: 1,5% en febrero y 1,5% en marzo. Además, se incorpora un esquema de bonos no remunerativos, adaptados a la carga horaria de cada empleada.

El ajuste salarial surgió tras la nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) que se llevó a cabo este martes en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para definir el sueldo mínimo de las empleadas domésticas.

De acuerdo con la información oficial, quienes cumplen menos de 12 horas semanales accederán a un bono de 8.000 pesos. Para quienes trabajan entre 12 y 16 horas, la suma asciende a 11.500 pesos. En tanto, quienes superan las 16 horas semanales recibirán $20.000 adicionales. Este sistema de montos no remunerativos se aplicará durante ambos meses.

Según detalló la Secretaría de Trabajo, las partes se reunirán nuevamente en abril para definir nuevas actualizaciones o ajustes en el sector. Las sumas no remunerativas se pagan junto con el salario habitual y no inciden sobre el cálculo de aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios.

Cómo quedan las escalas salariales

Para las trabajadoras que cumplen funciones de supervisión, la tarifa por hora con retiro alcanzaría los 3.953,99 pesos . Cuando la supervisión se realiza sin retiro, el valor por hora subiría a 4.317,86 pesos .

En el caso de tareas específicas, las cifras se ubicaría en $3.751,59 con retiro y $4.100,04 sin retiro.

Los caseros, que residen en el lugar de trabajo, cobraría $3.546,66 por hora.

Quienes se dedican a asistencia y cuidado de personas percibirían $3.546,66 por hora con retiro y $3.952,85 sin retiro.

Las tareas generales se pagarían a $3.298,88 por hora con retiro y $3.546,66 sin retiro.

Estas tarifas horarias permiten calcular el salario mensual para jornadas completas:

En febrero de 2026, una empleada que trabaja como supervisor/a con retiro alcanzaría un salario de $493.250,51 por mes. La misma categoría sin retiro recibía $547.807,65 mensuales.

Para tareas específicas, la mensualidad con retiro llegaría a $459.265,69 y sin retiro a 509.632,55 pesos.

Los caseros que viven en el lugar de trabajo percibirían $448.433,64 mensuales.

La asistencia y cuidado de personas se remuneraría con $448.433,64 por mes con retiro y $498.106,74 sin retiro.

Las tareas generales se ubicaría en $404.702,97 mensuales con retiro y $448.434,64 sin retiro.