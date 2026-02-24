El Paso de Jama se encuentra cerrado

La Policía de la Provincia de Jujuy, a través de su Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, emitió un nuevo parte sobre el estado de transitabilidad en la zona fronteriza. Según el reporte oficial de esta mañana, el Paso Fronterizo Jama, que une la provincia con la República de Chile, permanece completamente inhabilitado.

Las autoridades enfatizaron: "Paso Fronterizo Jama no habilitado para ningún tipo de vehículo". La medida afecta a todo el tránsito vehicular, tanto de carga como particular, debido a las complejas condiciones climáticas y del terreno en la alta montaña.

Parte oficial de transitabilidad: Riesgo en la Ruta 27

El último relevamiento indica que, si bien el clima en la zona se presenta despejado pero con viento, el estado de la calzada es extremadamente peligroso. Los tramos más críticos se concentran en la Ruta Nacional 27 (ex Ruta CH-27) , donde se reportan los siguientes puntos críticos:

Km 40 al 54: Presencia de nieve sobre la calzada con formación de hielo.

Km 95 al 96: Acumulación de nieve en la calzada.

Km 97 al 157: Sector declarado como "ruta peligrosa" por las autoridades, recomendándose evitar la circulación.

Recomendaciones para conductores

Ante este panorama, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial recomienda a los transportistas y viajeros que tengan previsto cruzar hacia Chile que posterguen sus viajes hasta nuevo aviso y se mantengan informados a través de los canales oficiales.