Informacion General

Tembló Jujuy: un sismo de 3,9 se registró pasada las 13

Alredor de las 13.30 horas la provincia registró un movimiento sísmico que fue percibido por la comunidad. 

Martes, 24 de febrero de 2026 21:08

Según datos actualizados del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), durante la jornada de este martes, un sismo de magnitud 3.9 en la escala de Richter sacudió la capital jujeña y sus alrededores.

El movimiento ocurrió a las 13:30 horas, tuvo su epicentro a solo 14 kilómetros de San Salvador de Jujuy y una profundidad de 20 kilómetros, factores que explican por qué fue percibido por la población.

También se sintió con menor intensidad en la ciudad de Salta

El epicentro se ubicó a 14 km al sur de Jujuy; 55 km al sur de Tumbaya y 56 km al norte de Salta.

A pesar del susto inicial, la jornada transcurrió con normalidad en la capital jujeña. Los vecinos tomaron las redes sociales para comentar la experiencia, en un efecto que se ha vuelto costumbre cada vez que la tierra se mueve en la provincia.

