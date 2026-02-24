Solicitaron una urgente solución al derrame de líquidos cloacales

Desde el parlamento local, solicitaron la inmediata intervención con acciones y medidas urgentes para solucionar la crítica situación del derrame de líquidos cloacales. La contaminación ambiental producida por el Arroyo Huaico Grande, Arroyo Huaico Chico y Arroyo Las Martas.

Roxana García, presidenta del Concejo Deliberante, se refirió a los desechos vertidos en el cauce de los arroyos afectando a varios barrios de la ciudad desde hace más de 2 años.

“El objetivo de el pedido es solicitar la inmediata intervención recursos Hídricos y Agua Potable para que se arbitren medidas urgentes para dar solución a los vecinos afectados y por la contaminación que los mismos provocan en la población”, dijo.

La edil señaló que a partir de un video difundido en las redes sociales los vecinos expusieron la presencia constante de desechos cloacales y el desborde de estos fluidos y aguas residuales.

Cabe destacar que, en enero del año 2006, la situación ambiental en la ciudad se transformó en crítica debido con el desborde de líquidos cloacales que afectan diversos arroyos y espacios públicos siendo los barrios más afectados por los olores nauseabundos con riesgo para la salud de la población y agravado por las recientes lluvias.

Dato

En el marco de los desbordes del arroyo ocurridos en los meses de diciembre y enero, este arroyo ha sufrido desbordes que no solo arrastran agua de lluvia, sino también desechos y residuos acumulados.

Riegos

La situación planteada a Recursos Hídricos y Agua Potable, representa un riesgo para la salud, provocando enfermedades infecciosas como gastroenteritis, cólera, fiebre tifoidea y hepatitis A, debido a la presencia de bacterias, virus y parásitos, ya que el contacto directo o la ingesta de esta agua contaminada puede causar fiebre, diarrea, vómitos, infecciones de piel y riesgos crónicos por metales pesados.