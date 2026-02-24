Sheinbaum garantiza seguridad para el Mundial 2026 tras muerte de "El Mencho"

A tan solo unos meses de celebrarse el Mundial 2026, algunos de los tres países anfitriones enfrentan diferentes crisis. Estados Unidos lidia con detenciones ilegales por parte de ICE, en México se vivió esta semana una escalada de violencia tras la muerte de Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación. En tanto el único país que parece estar en orden es Canadá

Con un violento escenario desatado el fin de semana en México, la presindenta Sheinbaum, afirmó que el país "ofrece todas las garantías" para que el Mundial 2026 se desarrolle en paz, aún si días atrás soldados del narcotráfico incendiaron vehículos, cortaron rutas y atacaron edificios como respuesta a la muerte de "El Mencho" en el marco de un operativo militar.

Lo que pasa es que una de las sedes en México del Mundial 2026 será Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, que suele ser considerada una ciudad vibrante, llena de cultura y personalidad y que por estos días sufre los embates de la pulseada entre el gobierno federal y el narcotráfico.

Por eso es crucial que este martes Sheinbaum afirmó en conferencia de prensa que están "todas las garantías" para que se realice el evento de fútbol más importante del mundo.

"No existe ningún riesgo (de seguridad) para los visitantes, ninguno", señaló la mandataria en declaraciones reproducidas por Fox Sports de México.

Como primera medida, el combinado azteca se prepara para recibir a la selección de Islandia en un partido que se disputará este miércoles en la Ciudad de México. A partir de esa experiencia podrían refinarse los dispositivos de seguridad para el Mundial 2026.

Ya en sus primeras declaraciones públicas la mandataria mexicana había asegurado que el lunes de esta semana la situación había comenzado a estabilizarse en el país y envió un mensaje de tranquilidad a la población.

“Este lunes amanecimos sin bloqueos en las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, afirmó en un intento de calmar las aguas.

México será uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, y en la ciudad de Guadalajara hay cuatro partidos programados.