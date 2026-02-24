Avanza el proyecto habitacional para afiliados de UPCN

El presidente del IVUJ, José Luis Paiquez, y el secretario general de UPCN, Luis Cabana, confirmaron en el streaming de El Tribuno de Jujuy la firma del convenio para la construcción de 48 departamentos destinados a afiliados del gremio y sus familias. El proyecto será licitado a fines de marzo, contempla una primera etapa de 20 unidades y prevé el inicio de obra entre fines de abril y principios de mayo. El terreno donde se desarrollará la iniciativa se encuentra en el barrio San José de Palpalá.

“Este es un camino más dentro del trabajo que iniciamos el año pasado con un convenio marco para un trabajo mutuo entre el gremio y el Instituto”, explicó Paiquez. El titular del organismo destacó que el proyecto fue incorporado a la Ley de Presupuesto 2026, lo que garantiza respaldo financiero y previsibilidad. “Hemos avanzado en el proyecto y lo pudimos ingresar en la ley de presupuesto; por eso hoy damos este paso con la firma del convenio particular que vamos a licitar, Dios mediante, a fin de marzo”, sostuvo.



La obra se ejecutará en un predio ubicado en San José de Palpalá, donde se desarrollará el complejo habitacional de 48 departamentos. Según detalló el funcionario, tras la firma del acuerdo comenzará el trabajo conjunto entre el área social del IVUJ y la de UPCN para evaluar a los futuros adjudicatarios. “A partir de la firma ya tenemos el monto determinado del proyecto, por lo cual las áreas sociales comienzan a interactuar para la evaluación de los beneficiarios”, indicó. El plazo de ejecución previsto es de 18 meses.

Por su parte, Luis Cabana valoró el convenio como “un paso muy importante de una nueva forma de empezar a dar beneficios a nuestros afiliados con el sistema de aporte público y privado, que es una ley provincial vigente”. El dirigente explicó que ya cuentan con más de 500 preinscriptos y que ahora se abre una etapa clave. “Estamos recibiendo en el convenio particular todas las condiciones que van a implicar que los preinscriptos puedan tener la posibilidad y la factibilidad, previa evaluación del Instituto de Seguros de Jujuy y el cumplimiento de los requisitos”, señaló.



Cabana consideró que el contexto socioeconómico obliga a replantear estrategias. “Los distintos avatares de la realidad del país y de la provincia nos obligan a reacomodarnos, a buscar otras alternativas, y hemos encontrado esta como una respuesta concreta”, afirmó. Recordó además que el gremio ya entregó más de mil viviendas a afiliados en distintas gestiones, tanto en el Gran Jujuy como en el interior provincial.

El dirigente destacó que el sistema implementado difiere del esquema tradicional. “Hoy se empieza a pagar cuando se está construyendo la vivienda, muy similar a los sistemas privados en pozo. Lo positivo es la intervención del Estado, que garantiza transparencia mediante la licitación y la empresa adjudicataria”, explicó. Asimismo, adelantó que UPCN dispone de otras ocho hectáreas con posibilidades de desarrollo futuro. “Tenemos más de 500 preinscriptos y la necesidad es muy fuerte. Vamos a tratar de dar respuesta a la mayoría”, aseguró.

