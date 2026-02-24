28°
Informacion General

A partir del lunes sube el pasaje de media distancia

A partir del 2 de marzo entrará en vigencia una nueva actualización en las tarifas de transporte de media distancia en la Provincia de Jujuy. 

Martes, 24 de febrero de 2026 10:03

La Secretaría de Transporte de la Provincia confirmó un nuevo incremento en el precio de los pasajes de media y larga distancia, que regirá desde el próximo lunes 2 de marzo.

El incremento se enmarca en el esquema de actualización progresiva del transporte público interurbano.

La medida impactará en los recorridos que conectan San Salvador de Jujuy con distintas localidades del interior, con actualizaciones en los valores que varían según la distancia.

Nuevos precios

ZONA RAMAL

  • San Pedro $6.600

  • Chalicán $8.700

  • Santa Clara $9.100

  • Fraile Pintado $9.900

  • L.G.S.M. $11.300

  • Calilegua $12.000

  • Caimancito $13.700

  • Yuto $16.300

  • Palma Sola $17.800

ZONA DIQUES Y VALLES

  • Los Alisos $1563,01

  • El Carmen — $2.632,09

  • Carahunco — $2.910

  • San Antonio — $3.297

  • Perico — $3.421

  • Santo Domingo 3731,62

  • Monterrico — $3.530

  • Las Pampitas — $3.964

  • Aeropuerto — $4.616

  • Puesto Viejo — $5.294

  • La Mendieta — $5.560

  • Aguas Calientes — $6.425

  • Palpalá — $1.500

ZONA QUEBRADA Y PUNA

  • León $2.700

  • Bárcena $3.400

  • Volcán $4.300

  • Tumbaya $5.000

  • Tumbaya Grande $5.400

  • Maimará $8.500

  • Purmamarca (Cruce) $7.400

  • Purmamarca $8.900

  • Tilcara $9.400

  • Huacalera $11.100

  • Uquía $12.800

  • Humahuaca $13.900

  • Cruce Iturbe $17.300

  • Azul Pampa $18.600

  • Tres Cruces $21.000

  • Abra Pampa $23.900

  • El Aguilar $26.400

  • Puesto del Marqués $25.800

  • Pumahuasi $29.300

  • La Quiaca $30.900

