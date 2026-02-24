A partir del lunes sube el pasaje de media distancia

La Secretaría de Transporte de la Provincia confirmó un nuevo incremento en el precio de los pasajes de media y larga distancia, que regirá desde el próximo lunes 2 de marzo.

El incremento se enmarca en el esquema de actualización progresiva del transporte público interurbano.

La medida impactará en los recorridos que conectan San Salvador de Jujuy con distintas localidades del interior, con actualizaciones en los valores que varían según la distancia.

Nuevos precios

ZONA RAMAL

San Pedro $6.600

Chalicán $8.700

Santa Clara $9.100

Fraile Pintado $9.900

L.G.S.M. $11.300

Calilegua $12.000

Caimancito $13.700

Yuto $16.300

Palma Sola $17.800

ZONA DIQUES Y VALLES

Los Alisos $1563,01

El Carmen — $2.632,09

Carahunco — $2.910

San Antonio — $3.297

Perico — $3.421

Santo Domingo 3731,62

Monterrico — $3.530

Las Pampitas — $3.964

Aeropuerto — $4.616

Puesto Viejo — $5.294

La Mendieta — $5.560

Aguas Calientes — $6.425

Palpalá — $1.500

ZONA QUEBRADA Y PUNA