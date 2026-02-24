28°
Informacion General

Recta final en la carrera de Medicina

Se cumple el proceso para seleccionar a los 60 mejores promedios.

Martes, 24 de febrero de 2026 00:00

Desde hoy hasta el viernes en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) se desarrollará la instancia final del proceso de ingreso a la carrera de Medicina, correspondiente al ciclo lectivo 2026, con un total de 1.987 aspirantes habilitados para rendir la evaluación. Se seleccionarán los 60 mejores promedios, quienes podrán formalizar su inscripción e iniciar el cursado el 16 de marzo en Libertador General San Martín.

La evaluación se llevará a cabo bajo modalidad completamente informatizada. El procedimiento contará con supervisión técnica y académica de personal de la Unju.

 

