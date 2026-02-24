Recta final en la carrera de Medicina

Desde hoy hasta el viernes en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) se desarrollará la instancia final del proceso de ingreso a la carrera de Medicina, correspondiente al ciclo lectivo 2026, con un total de 1.987 aspirantes habilitados para rendir la evaluación. Se seleccionarán los 60 mejores promedios, quienes podrán formalizar su inscripción e iniciar el cursado el 16 de marzo en Libertador General San Martín.

La evaluación se llevará a cabo bajo modalidad completamente informatizada. El procedimiento contará con supervisión técnica y académica de personal de la Unju.