Tu futuro profesional comienza en la Universidad Kennedy

En la Universidad Kennedy podés acceder a carreras universitarias con el respaldo de una institución con amplia trayectoria, prestigio y reconocimiento a nivel nacional.
Ofrecemos carreras de grado y licenciaturas de 4 años, así como tecnicaturas universitarias de 2 años y medio, en modalidad 100% virtual, lo que te permite compatibilizar tus estudios con el trabajo y la vida familiar.
Además, los exámenes podés rendirlos desde tu domicilio o en nuestra sede, brindándote mayor comodidad y flexibilidad.
Contamos con propuestas académicas alineadas al crecimiento productivo de la provincia, como:
Licenciatura y Tecnicatura en Seguridad e Higiene
Licenciatura y Tecnicatura en Gestión y Operaciones Logísticas
Licenciatura en Negocios Digitales y Globales
Y también carreras tradicionales como Abogacía, Contador Público, Administración, Psicopedagogía, Trabajo Social, entre muchas más.
Las inscripciones están abiertas, con importantes beneficios y descuentos en matrícula.
Te esperamos en Selin Issa 296, Bajo La Viña, o podés comunicarte al 388 315 4312.
También podés seguirnos en redes sociales como @puntokennedijujuy_
Tu futuro profesional empieza hoy.