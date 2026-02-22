Últimas audiencias por el femicidio de Tamara Fierro

El juicio que investiga el femicidio de Tamara Fierro (29) y el posterior encubrimiento del crimen llega a instancias finales. En ese contexto, desde las 8.30 se va a realizar la tercera jornada con las audiencias cinco y seis de la causa que tiene como principal imputado a Jairo Guerrero (26), quien tiene la acusación más grave, "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio)". Se trata de la persona que se hacía llamar "Diego Castro" y residía en la casa de la calle Gurruchaga, en donde Fierro pasó sus últimas horas de vida. Los otros dos que van a comparecer en el recinto judicial son Esteban Pérez y Maximiliano López, ambos investigados por "encubrimiento agravado".

Cabe recordar que Fierro desapareció entre el 23 y 24 de mayo de 2025 en la localidad de Fraile Pintado y sus restos fueron encontrados pocos días después en un basural cercano a la casa de uno de los imputados, con vestigios de haber sido quemados.

Cerca de 40 personas dieron su testimonio ante la atenta mirada del tribunal conformado por los magistrados Pamela de las Cruces, presidente de trámite, junto a Alejandro Máximo Gloss y Juan Ángel Cabezas Hametti, como vocales.

Por su parte el fiscal Ernesto Lían Resúa, fue quien instruyó la causa en la etapa de investigación y también va a estar presente en el recinto judicial. Con respecto a la defensa, el letrado Juan Pablo Gomar asesora a Guerrero y a Pérez, mientras que Federico Llermanos se encarga de representar a López. Los tres acusados se encuentran con prisión preventiva en la unidad penal del barrio Gorriti de la capital provincial.

Además, la querella que patrocina a la familia de Fierro es ejercida por las abogadas Mariana Vargas, Silvana Llanes y Alejandra Cejas. También cuenta con el acompañamiento del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género.

Tras esta última doble jornada de audiencias, se va a pasar a los alegatos de las partes, para los cuales aún no hay fecha definida. En los próximos días, la Oficina de Gestión Judicial va a programar el día y la fecha de la continuidad del juicio por el femicidio de la joven fraileña.

Tercera jornada

Para esta tercera jornada con las audiencias cinco y seis está programada la declaración de 18 personas para alcanzar las 56 en total que fueron requeridas por la Justicia provincial. Al igual que los otros debates desarrollados el 4 y 10 de febrero, el Centro Judicial de la ciudad de San Pedro será la sede.

En estas últimas dos audiencias también dirá presente el grupo de familiares y amigos de la familia de Tamara Fierro, quienes se reúnen en la Plaza de los Agricultores, frente al ingreso del recinto del Poder Judicial sobra la avenida Presidente Perón. Lo harán nuevamente portando pancartas, fotos y banderas, además de la presencia de integrantes de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias y de la Casa de la Mujer María Conti.

Repaso de las dos jornadas

A pocos días de cumplirse nueve meses del asesinato de Tamara Fierro en la localidad de Fraile Pintado, luego de cuatro audiencias amerita repasar lo sucedido en ellas. Si bien por disposición del Poder Judicial El Tribuno de Jujuy no pudo estar dentro de la sala, este diario pudo tener conocimiento de lo sucedido. Así fue cómo el pasado 4 de febrero se llevaron adelante los dos primeros debates. La apertura se produjo con los alegatos de inicio tanto de la Fiscalía como de la querella para luego pasar al testimonio de 18 personas entre los dos momentos del día. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que prestaron su declaración testimonial integrantes de la Policía de Jujuy que trabajaron en la búsqueda de la víctima, además de familiares y amigos de la joven fraileña. Así este diario pudo saber que el trabajo de los peritos informáticos con las señales de los teléfonos celulares, ubica a Guerrero en la escena del crimen en la franja horaria analizada. “Estamos con declaraciones que nos van cerrando muy bien la historia en relación a quién la asesinó y de quiénes encubrieron el crimen. Está sólido lo que se está desarrollando en la audiencia, es incuestionable”, aseguró Mariana Vargas, abogada querellante. Por otro lado, esa primera jornada dejó el testimonio que Sonia Figueroa, madre de Fierro, le dio a este diario. “Una de las amigas de mi hija declaró que este tipo (por Guerrero) ya la había querido violentar (a Tamara) cuando ella tenía 16 años y yo no lo sabía. O sea, este tipo estaba acostumbrado a hacer eso y venía atrás de mi hija de alguna forma”, afirmó la mujer visiblemente emocionada.

Segunda jornada

APOYO | EL CENTRO JUDICIAL DE SAN PEDRO, SEDE DE LOS DEBATES.

La segunda jornada con las audiencias tres y cuatro se desarrolló el martes 10 del presente mes. Una de las presencias esperadas fue la de Karina Castro, madre el imputado Guerrero, y que fue señalada por la familia Fierro como posible cómplice de su hijo, ya que todo lo ocurrido fue en la casa en la cual residía. Cabe aclarar que declaró como testigo y no como imputada.

Según fuentes cercanas a la investigación, la progenitora del acusado de femicidio no fue contundente a la hora de asegurar o no la presencia de Tamara Fierro en su domicilio los días 23 y 24 de mayo de 2025. Alegó no estar atenta a los horarios y que esa razón no le permitía situar a la víctima en su domicilio. Castro no declaró sola, también lo hicieron su hijo y su pareja, padrastro del acusado. El primero aludió haber estado en las fiestas patronales de Fraile Pintado. En ese contexto, el hombre aseguró ante el tribunal que no tenía conocimiento de la presencia de Fierro en la casa junto a su hermano.

Este diario también pudo saber que un grupo de allegados a Guerrero se presentó ante los magistrados para narrar que conocían al acusado porque era quien los proveía de estupefacientes.

Por último, un testigo habló de manera remota desde la provincia de Mendoza, en donde reside por cuestiones laborales, asegurando que con la víctima tenía una relación de tipo informal y que la frecuentaba. No obstante, cobra relevancia que cuando se comunicó con Fierro para verse ese fin de semana, ella contestó que estaba en la casa de Guerrero. Tras los testimonios de los testigos propuestos por las defensas de Guerrero, López y Pérez, se puede inferir la estrategia de intentar posicionar la versión de que el acusado de femicidio y Fierro se vieron ocasionalmente ese fin de semana y que no tenían un vínculo preexistente. Al mediodía de aquel día, El Tribuno de Jujuy dialogó con Lían Ernesto Resúa, fiscal de la causa, quien dejó su parecer con respecto al desarrollo de los debates.

“Por suerte todo normal y recuperamos el problema de los seis testigos que no habían venido a las audiencias anteriores y lo hicimos esta mañana”, destacó. Por último, otra de las consultas realizadas a Resúa giró en torno a los alegatos de inicio, en los cuales dio a conocer en el recinto judicial el pedido de pena para los tres acusados ante el tribunal. “Nosotros estamos pidiendo prisión perpetua para el autor del femicidio (Guerrero) y también una sanción de prisión efectiva para los encubridores (Pérez y López). Es por lo que llegan acusados a este juicio”, afirmó el titular de la Fiscalía Especializada en violencia de género, sexual e intrafamiliar de la ciudad de Libertador General San Martín.