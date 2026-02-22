Cancillería argentina recomienda no viajar a Jalisco tras la muerte del líder del Cártel

Frente a la escalada de violencia en el estado de Jalisco, México, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la Cancillería argentina emitió una recomendación oficial para evitar traslados a esa jurisdicción.

El Gobierno instó a los ciudadanos a evaluar la necesidad de viajar y, a menos que sea imprescindible, postergar sus desplazamientos hasta que el panorama de seguridad se estabilice tras los múltiples ataques y bloqueos registrados en la región.

Para quienes ya se encuentran en territorio mexicano, las autoridades argentinas sugirieron extremar las medidas de cuidado, mantenerse informados mediante canales oficiales y acatar rigurosamente las alertas de seguridad locales.

El comunicado, difundido en un contexto de máxima tensión por la contraofensiva del CJNG, busca proteger a los residentes y turistas argentinos ante la parálisis de rutas y el cierre de infraestructuras clave en el oeste mexicano.__IP__

En caso de emergencia, los ciudadanos pueden contactarse con el Consulado Argentino a través del correo electrónico institucional o al teléfono de guardia disponible las 24 horas.

La advertencia surge como respuesta directa al "Código Rojo" decretado en Jalisco, donde los enfrentamientos entre militares y células criminales han alterado profundamente el orden público durante este mes de febrero de 2026.