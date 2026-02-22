19°
23 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

salud
Ministerio de Salud
San Pedro de Jujuy
Multiespacio El Alto
LIBERTADOR
ENTREVISTA A EUGENIA PÁRRAGA
Barrio Santa Rita
Colegio de Farmacéutico de Jujuy
Tenis
Mountain Bike
salud
Ministerio de Salud
San Pedro de Jujuy
Multiespacio El Alto
LIBERTADOR
ENTREVISTA A EUGENIA PÁRRAGA
Barrio Santa Rita
Colegio de Farmacéutico de Jujuy
Tenis
Mountain Bike

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

En marzo aumentan las prepagas hasta un 3,2%

Las principales empresas de medicina privada ya informaron a sus afiliados los nuevos valores.

Domingo, 22 de febrero de 2026 18:27
AUMENTAN PREPAGAS EN MARZO 2026

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a comunicar los aumentos que aplicarán en las cuotas correspondientes a marzo. Según los valores informados ante la Superintendencia de Servicios de Salud, las subas llegan hasta 3,2%, por encima del 2,9% de inflación que el INDEC registró en enero.

En términos interanuales, las cuotas de la medicina privada acumulan aumentos promedio superiores al 28% en todo el país.

El ajuste responde al esquema de actualización de precios que rige desde este año y, en algunos planes, incluye modificaciones en los copagos. Las compañías argumentan que la medida busca compensar el incremento sostenido de costos en el sistema sanitario, como insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

El nuevo incremento se produce en un escenario de advertencias dentro del sector salud. Desde la Confederación Farmacéutica Argentina señalaron que podrían registrarse problemas de abastecimiento de medicamentos si no se regularizan pagos atrasados por parte de obras sociales y prepagas.

Cuánto aumenta cada prepaga en marzo de 2026

  • Accord Salud: 2,9%.

  • Swiss Medical: 2,9%.

  • Sancor Salud: 2,9%.

  • Medifé: 2,9%.

  • Omint: 2,9%.

  • Avalian: 3,2%.

  • OSDE: entre 2,4% y 2,9%, según el plan contratado.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD