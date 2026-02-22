Suspenden la última jornada de los Corsos Capitalinos por el mal tiempo

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dispuso la suspensión de la jornada de cierre de los Corsos Capitalinos, que estaba prevista para este domingo sobre avenida General Savio. La medida responde a las condiciones climáticas adversas y la vigencia de alerta amarilla en la zona.

Desde la organización explicaron que el pronóstico extendido para todo el día anticipa precipitaciones, lo que imposibilita garantizar el desarrollo normal del evento en condiciones de seguridad. La prioridad, señalaron, es resguardar la integridad de las personas que forman parte del armado, la logística y el desfile, así como del público que habitualmente acompaña estas convocatorias.

El cronograma original contemplaba el inicio de actividades a las 18 horas, pero la alerta meteorológica, que se extenderá hasta el lunes, llevó a las autoridades a tomar la decisión de manera anticipada. Hasta el momento no se confirmó si la fecha suspendida será reprogramada, aunque se espera que en las próximas horas las autoridades municipales brinden información actualizada sobre el posible nuevo cronograma.

La suspensión afecta directamente a las comparsas y agrupaciones que iban a participar de esta última velada carnestolenda, como así también a las familias que se preparaban para acompañar el cierre de los festejos en la capital jujeña.