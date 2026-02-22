River visita a Vélez en partido destacado

River recuperó al arquero Franco Armani y suma jerarquía para visitar hoy a Vélez Sarsfield en un duelo clave por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará en el estadio "José Amalfitani" a partir de las 19.15 con el arbitraje de Darío Herrera, secundado en el VAR por Germán Delfino. Además contará con la transmisión de Espn Premium.

El arquero campeón del mundo recibió el alta médica tras su lesión muscular y se perfila para volver directamente al equipo titular, algo esperado por toda la parcialidad del elenco de Núñez, ya que se trata de un referente del club.

El regreso de Franco Armani representa un refuerzo interno para el "millonario", que busca recuperarse en el campeonato local después de dos derrotas consecutivas. El cuerpo técnico confirmó que el arquero está en condiciones físicas tras superar un desgarro y molestias posteriores en el tendón, por lo que retomaría el arco en reemplazo de Santiago Beltrán.

Además, Marcos Acuña también volverá al once titular luego de ausentarse por un cuadro febril, mientras que Sebastián Driussi regresará a la lista de convocados y ocuparía un lugar en el banco de suplentes. El delantero no logró tener continuidad desde su regreso.

El equipo que analiza Marcelo Gallardo mantiene la base del mediocampo con Moreno, Vera, Galván y "Juanfer" Quintero, mientras define la delantera entre Ruberto, Colidio y Salas.

Del lado del "Fortín", el entrenador Guillermo Barros Schelotto todavía no confirmó si Braian Romero será titular tras recuperarse de una lesión muscular, y además, el técnico anticipó un partido abierto y de ritmo alto ante un rival acostumbrado a jugar instancias decisivas.

Por su parte, el conjunto de Liniers viene de empatar 1-1 con Defensa y Justicia en Florencio Varela. Aun así, sigue liderando la Zona A con once unidades, por lo que aspira a mantenerse en lo más alto.

El “rojo” cayó en Mendoza

Independiente, que hizo un muy buen partido, perdió por 3 a 2 con Independiente Rivadavia en Mendoza y dejó pasar la oportunidad de quedar como líder de la Zona A junto a Estudiantes de La Plata. Gabriel Ávalos y Matías Abaldo había puesto en ventaja al “rojo” de Avellaneda, quien dio vuelta el partido tras el tanto de Alejo Osella, pero un doble de Fabrizio Sartori selló el triunfo del local.

Además, Banfield goleó 3‑0 como local a Newell’s, en un encuentro interzonal y se metió en puestos de clasificación a los playoffs. Los goles del “taladro” los hicieron los delanteros Tiziano Perrotta por duplicado y Mauro Méndez, todos en el complemento. Después de la derrota, el equipo rosarino despidió a la dupla técnica Orsi‑Gómez.

Huracán rescató un buen empate como visitante ante Deportivo Riestra en el que jugó casi un tiempo entero con un jugador menospor la expulsión del lateral CésarIbáñez. Platense derrotó 1‑0 a BarracasCentral con un gol de Augusto Lotti a cinco minutos del final y quedócomo escolta de Estudiantes de LaPlata en su zona. El equipo dirigido por WalteZunino fue superior durante todala tarde, dominó el desarrollo y re‑cién encontró premio en el cierretras insistir sin pausa.