20°
22 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Talento Flux 2026 de Naranja X
Dipec
Femicidio en Santiago del Estero
Buenos Aires
educación
taller
Gimnasia de Jujuy
Paro
Tragedia de Once
Javier Milei
Talento Flux 2026 de Naranja X
Dipec
Femicidio en Santiago del Estero
Buenos Aires
educación
taller
Gimnasia de Jujuy
Paro
Tragedia de Once
Javier Milei

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Este martes se darán vacantes para primer año

Será en el Colegio 3 "Éxodo Jujeño", en el horario de 9 a 13.

Domingo, 22 de febrero de 2026 00:00

La Dirección de Educación Secundaria de la Provincia informó que el próximo martes se realizará la entrega de vacantes para el ingreso a primer año 2026 del Nivel Secundario.

La instancia tendrá lugar en las instalaciones del Colegio 3 "Éxodo Jujeño", ubicado en calle Independencia 951, entre las 9 y las 13.

Se aclaró que esta convocatoria está destinada a estudiantes de San Salvador de Jujuy y Palpalá que aún no cuenten con banco asignado en un establecimiento educativo.

Se solicitó asistir con los DNI del tutor y del estudiante.

"Fábrica de ideas"

En el Centro de Innovación Educativa, ubicado en Ciudad Cultural, se desarrollará entre mañana y el viernes 27 la "Fábrica de ideas - Aprendé haciendo, creá innovando", destinada a chicas/os de 12 a 18 años de edad.

Se informó que será un espacio gratuito para que los participantes experimenten y creen en los laboratorios del CIE, tratando de que cada actividad sea el disparador para que desarrollen sus propios proyectos. Se cumplirá de 9 a 11 para los chicas/os de 12 a 14 años, y de 11 a 13 para los de 15 a 18 años.

Se destacó que los cupos son limitados y que los participantes deberán llevar algo para comer y beber, ya que la actividad será extensa. El link de inscripción es https://forms.gle/PVkFAxhZphmdStnd8.

El CIE está en Zorrilla de San Martín esquina Curupaití, del barrio Alto Padilla.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD