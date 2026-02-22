Este martes se darán vacantes para primer año

La Dirección de Educación Secundaria de la Provincia informó que el próximo martes se realizará la entrega de vacantes para el ingreso a primer año 2026 del Nivel Secundario.

La instancia tendrá lugar en las instalaciones del Colegio 3 "Éxodo Jujeño", ubicado en calle Independencia 951, entre las 9 y las 13.

Se aclaró que esta convocatoria está destinada a estudiantes de San Salvador de Jujuy y Palpalá que aún no cuenten con banco asignado en un establecimiento educativo.

Se solicitó asistir con los DNI del tutor y del estudiante.

"Fábrica de ideas"

En el Centro de Innovación Educativa, ubicado en Ciudad Cultural, se desarrollará entre mañana y el viernes 27 la "Fábrica de ideas - Aprendé haciendo, creá innovando", destinada a chicas/os de 12 a 18 años de edad.

Se informó que será un espacio gratuito para que los participantes experimenten y creen en los laboratorios del CIE, tratando de que cada actividad sea el disparador para que desarrollen sus propios proyectos. Se cumplirá de 9 a 11 para los chicas/os de 12 a 14 años, y de 11 a 13 para los de 15 a 18 años.

Se destacó que los cupos son limitados y que los participantes deberán llevar algo para comer y beber, ya que la actividad será extensa. El link de inscripción es https://forms.gle/PVkFAxhZphmdStnd8.

El CIE está en Zorrilla de San Martín esquina Curupaití, del barrio Alto Padilla.